Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками.

Как сообщает итальянский новостной канал Rai, среди погибших были 59-летний британский миллиардер Майкл Линч, праздновавший свой оправдательный приговор в суде, и его 18-летняя дочь Ханна.

К сожалению, надежда на обнаружение выживших практически исчезла. Вечером ожидалось обнаружение еще двух тел на борту судна. Первая жертва была найдена в воде в понедельник, что привело к общему числу погибших в пять человек.

Точная последовательность событий, приведшая к трагедии, которая произошла всего в полумиле от берега, остается загадкой. Раненый капитан судна был допрошен правоохранительными органами, но некоторые сомневаются в правдивости его заявления "Мы не ожидали этого". На борту находилось 22 человека. Жена Линч находится среди выживших.

Операции по спасению продолжаются

Затонувшее судно, лежащее на дне моря, осложняет поисково-спасательные операции. Во вторник специализированные пожарные смогли осмотреть несколько помещений под мостиком и проникнуть на нижнюю палубу, где находятся каюты для пассажиров. Также был задействован подводный робот.

Яхта "Байесиан" затонула полностью ранним утром в понедельник во время сильного шторма возле порта Портичелло - якобы в течение шестидесяти секунд. Эксперты продолжают размышлять над тем, как так быстро могла произойти эта трагедия. Предполагаемые причины варьируются от открытого люка во время большой волны до неверно установленного руля, действующего на корпус, который регулирует осадку судна.

Роскошная яхта прошла капитальный ремонт в 2020 году

Яхте 15 лет, она прошла капитальный ремонт в 2020 году. На борту судна была система, позволяющая уменьшить его осадку наполовину: при полностью выдвинутом руле яхта имела килевую глубину почти десять метров в нормальных условиях плавания. Система позволяла уравновесить противодействующие силы 75-метрового мачта. Однако осадка могла быть уменьшена до примерно четырех метров, например, при входе в гавань.

Линч, которого таблоиды часто называют "британским Биллом Гейтсом", попал в заголовки газет, когда продал свою компанию Autonomy американскому конгломерату Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов США (что эквивалентно 9,94 миллиарда евро сегодня) в 2011 году - одно из самых значительных провалов сделки в истории Силиконовой долины.

Линча и бывшего финансового директора Стива Чемберлена, погибшего в недавней трагической аварии во время бега, обвиняли в искажении финансового положения Autonomy перед Hewlett-Packard. Позже Сан-Францисский жюри оправдало обоих мужчин по этим обвинениям.

Из-за наклонного положения судна на дне моря операции по спасению осложнены, но спасательные команды продолжают поиски оставшихся предполагаемых тел, что приводит к общему числу найденных тел до семи.

Потеря Стива Чемберлена, ключевой фигуры в жизни Линча, добавила трагедии гибели яхты "Байесиан", еще больше подчеркивая несчастную цепочку событий, приведшую к гибели роскошной яхты.

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