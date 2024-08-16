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ОбществоНовостиЛос-Анджелес

Четыре подозреваемых в совершении преступления арестованы

В связи со смертельными выстрелами в актера фильма 'Генеральная больница' Джонни Воктора были задержаны четверо человек.

 and  John Stellmacher
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Джонни Однажды был якобы убит грабителями.
Джонни Однажды был якобы убит грабителями.

Смерть актёра Джони Вактора - Четыре подозреваемых в совершении преступления арестованы

Лос-Анджелесское полицейское управление сообщает о прогрессе в расследовании убийства актера Джони Уактора (1986-2024). В заявлении на X (ранее Twitter) офицеры объявили, что 15 августа в Лос-Анджелесе были арестованы четыре подозреваемых. Трое из них - 18-летние мужчины, один - 22-летний.

"Утром того же дня Центральное бюро расследований убийств Лос-Анджелесского полицейского управления исполнило ордера на обыск в связи с делом Джони Уактора в нескольких местах Лос-Анджелеса, что привело к аресту троих мужчин по обвинению в убийстве и одного - по обвинению в пособничестве в убийстве", - говорилось в заявлении.

Всего 11 дней назад офицеры в Лос-Анджелесе опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых были запечатлены подозреваемые и угнанный ими автомобиль в ночь преступления.

Усиленное воровство

Джони Уактор, известный по роли в мыльной опере "ГENERAL HOSPITAL", был найден с огнестрельным ранением в грудь в центре Лос-Анджелеса 25 мая и later скончался в больнице. Ему было всего 37 лет.

По данным расследования, Уактор застал четверых людей, пытавшихся украсть каталитический нейтрализатор с его припаркованной машины ранним утром после смены в баре вместе с коллегой. THEN fatal shots were fired. Преступники смогли скрыться с места преступления незамеченными.

Подозреваемые в убийстве актера Джони Уактора были опознаны благодаря записям с камер видеонаблюдения, опубликованным Лос-Анджелесским полицейским управлением за 11 дней до этого. В ходе расследования офицеры установили, что преступление произошло в центре Лос-Анджелеса.

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