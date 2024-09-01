- Четыре машины столкнулись, в результате чего шесть человек получили ранения.

В Мюнхене произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек, двое из которых получили серьезные травмы. 31-летний водитель пытался сменить полосу движения в пятницу, что привело к столкновению сзади с автомобилем 61-летнего мужчины. В результате этого оба автомобиля失去控制 и столкнулись с машинами 44-летней женщины и 62-летнего мужчины. Эти два автомобиля тоже вылетели из-под контроля и частично коснулись ограждения.

61-летний мужчина и 44-летняя женщина получили серьезные травмы и были доставлены в больницы. 31-летний водитель, его 31-летний пассажир, 20-летний пассажир 61-летнего мужчины и 62-летний мужчина получили легкие травмы, как сообщает полиция. Дорога была закрыта в течение примерно двух часов.

Полиция прибыла на место происшествия для расследования столкновения нескольких автомобилей. Из-за тяжести некоторых травм они также помогли координировать транспортировку пострадавших в больницы.

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