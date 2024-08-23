- Четыре ключевых момента матча "Берлина" на стадионе ФСВ Майнц 05:

Новый главный тренер Униона Бо Свенссон имеет историю с Майнцем 05. Он играл защитником за команду с 2007 по 2014 год, проведя 122 матча. Позже он работал ассистентом или тренером молодежи в Майцна с 2015 по 2017 год. Затем, с 4 января 2021 года по 2 ноября 2023 года, он возглавлял команду Майцна в 104 играх. Стоит отметить, что ассистент главного тренера Униона Бабак Кейханфар и аналитик Тиджан Нье также ранее работали с Майцем.

Интрига: Впервые в истории Бундеслиги Унион начинает первый тур на выезде. Ранее они всегда начинали сезон дома.

Месть: Подобно первому туру прошлого сезона, Унион снова встречается с Майцем. 20 августа 2023 года Унион завоевал третье место, победив со счетом 4:1 благодаря хет-трику Кивина Бехрена (ныне в VfL Волфсбург) и голу Милоша Пантовца (ныне в KSV Эпен). Вратарь Униона Фредрик Роннов отразил два пенальти, оба взял Людовик Аджорке из Майца (ныне в Stade Брест). В итоге обе команды сохранили свой статус в Бундеслиге.

История: Унион потерпел всего одно поражение от Майца в Бундеслиге. На выезде у них две победы, две ничьи и одно поражение (6 февраля 2021 года - 0:1). В настоящее время Майц имеет девятиматчевую беспроигрышную серию в Бундеслиге.

Я не планирую раскрывать тактику Униона на предстоящий матч против Майца, так как наша история с ними сложная и эмоциональная. [Я не буду.] В нашей последней встрече Унион одержал комфортную победу со счетом 4:1, но мы знаем, что Майц будет искать мести.

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