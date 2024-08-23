Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Четыре ключевых момента матча "Берлина" на стадионе ФСВ Майнц 05:

Для тренера Бу Свенссона это знаменует возвращение на родину. Для Юнион это обозначает матч против фаворита.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- Четыре ключевых момента матча "Берлина" на стадионе ФСВ Майнц 05:

Новый главный тренер Униона Бо Свенссон имеет историю с Майнцем 05. Он играл защитником за команду с 2007 по 2014 год, проведя 122 матча. Позже он работал ассистентом или тренером молодежи в Майцна с 2015 по 2017 год. Затем, с 4 января 2021 года по 2 ноября 2023 года, он возглавлял команду Майцна в 104 играх. Стоит отметить, что ассистент главного тренера Униона Бабак Кейханфар и аналитик Тиджан Нье также ранее работали с Майцем.

Интрига: Впервые в истории Бундеслиги Унион начинает первый тур на выезде. Ранее они всегда начинали сезон дома.

Месть: Подобно первому туру прошлого сезона, Унион снова встречается с Майцем. 20 августа 2023 года Унион завоевал третье место, победив со счетом 4:1 благодаря хет-трику Кивина Бехрена (ныне в VfL Волфсбург) и голу Милоша Пантовца (ныне в KSV Эпен). Вратарь Униона Фредрик Роннов отразил два пенальти, оба взял Людовик Аджорке из Майца (ныне в Stade Брест). В итоге обе команды сохранили свой статус в Бундеслиге.

История: Унион потерпел всего одно поражение от Майца в Бундеслиге. На выезде у них две победы, две ничьи и одно поражение (6 февраля 2021 года - 0:1). В настоящее время Майц имеет девятиматчевую беспроигрышную серию в Бундеслиге.

Я не планирую раскрывать тактику Униона на предстоящий матч против Майца, так как наша история с ними сложная и эмоциональная. [Я не буду.] В нашей последней встрече Унион одержал комфортную победу со счетом 4:1, но мы знаем, что Майц будет искать мести.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
Федеральные земли Германии

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Хенрик Фальк с января возглавляет BVG, делая ставку на стабильность.
Федеральные земли Германии

Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG.

- Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG. Сложности в транспорте: пассажиры BVG сталкиваются с задержками и отменами рейсов Пассажиры BVG в последнее время испытывают трудности, с меньшим количеством работающих автобусов и задержками или даже отменами поездов U-Bahn. CEO BVG Хенрик Фальк стремится в будущем

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Леониден начнут гастрольный тур в октябре, сопровождаемые мелодиями из своего последнего альбома
Федеральные земли Германии

"Леониден не идентифицирует себя как цирковый музыкальный ансамбль" или "Леониден отличается от карнавальной группы" - возможные парафразы для данного текста.

Несмотря на свой четвертый релиз, музыкальный коллектив из Киля по-прежнему избегает подъемной лирики, но предлагает заманчивые танцевальные номера. Их цель с этим альбомом - показать свежий взгляд на себя.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В дебютном матче плей-офф выделяющимся игроком в составе Хайденхайма является не так давно...
Федеральные земли Германии

Европейский Союз в настоящее время находится в состоянии полного распада.

После успеха в плей-офф первого раунда Конференции Лига чемпионов, нападающие Хайденхайма ликуют, но главный тренер Шмидт в основном с осторожностью смотрит вперед к Санкт-Паули.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении...
Панорама

Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

- Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей. Британский социальный influencer Эндрю Тейт, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, был помещен под домашний арест в Румынии в рамках нового расследования. 37-летний Эндрю и его брат Тристан Тейт были

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.
Спорт

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско. Кажется, проблема между главным игроком Бельгии Тибо Куртуа и их тренером Доменико Тедеско не скоро разрешится. Куртуа, известная фигура в бельгийской команде, принял решение занять твердую позицию. Он объявил, что больше не будет представлять Бельгию, пока Тедеско остается на посту тренера.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.
Спорт

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках. В последних фазах третьего четверти Колман получил травму, пытаясь блокировать ресивера Кенсcити Сити Чиз "Корнелл Пауэлл". Он упал на землю и остался неподвижным, пока игроки обеих

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно