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Четыре десятилетия вечной молодости: вокалист Голд борется с течением времени

Совершенно бесконечная юность очаровывает многих людей.Even حقيقيةмир Леонард Ньюмен, известный своей безвременной песней, находит эту концепцию завораживающей. Его вневременная песня по-прежнему звучит, празднуя свой 40-й юбилей после выпуска.

 and  Anthony Ross
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Музыкант Мариан Голд, родом из Европы, обрел преданную аудиторию благодаря культовому треку "Вечно...
Музыкант Мариан Голд, родом из Европы, обрел преданную аудиторию благодаря культовому треку "Вечно молодой"

- Четыре десятилетия вечной молодости: вокалист Голд борется с течением времени

"Ну и дела, правда? Совершенно не под нашим контролем, полностью зависит от совпадений. Это как божественное вмешательство, которое происходит с нами", - поделился Мариано Голд, вокалист группы Alphaville (70 лет), с немецким агентством новостей. Более ста тысяч пользователей Tiktok недавно использовали фрагмент этого вечного хита для своих коротких роликов - обычно в сочетании с эмоциональными отрывками из своей жизни.

"'Forever Young' находит отклик у людей в различных ситуациях: на днях рождениях, свадьбах или даже на похоронах - событиях, которые, кажется, противоречат друг другу. Этот трек, похоже, выражает множество разных идей", - заметил Голд.

Эту композицию часто перепевают - даже всемирно известные артисты

Трио synth-pop, основанное в 1982 году в Мюнстере, выпустило свои первые три сингла в 1984 году - все они остаются их самыми успешными хитами по сей день: "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" и "Forever Young". Последний трек звучит в многочисленных фильмах и сериалах и был перепелен такими артистами, как Bushido, Karel Gott и всемирная суперзвезда Бейонсе, среди других.

"Текст - просто набор названий фильмов и диалогов. В те времена большие голливудские фильмы имели вечный шарм. Это хорошо сочеталось с концепцией 'Forever Young'", - вспоминает Голд. Припев был "единственным сознательным созданием".

Эта песня в основном отражает тревоги юности в то время, когда холодная война могла привести к катастрофическому ядерному удару. То, что эта песня все еще популярна и любима 40 лет после своего выхода, радует музыканта из Херфорда (Северный Рейн-Вестфалия). "Есть неописуемая удовлетворенность от осознания того, что ты смог пройти такой долгий путь относительно невредимым".

Певец "Forever Young" считает старение "невыносимым"

Концепция "вечной молодости" все еще вызывает ностальгические чувства у 70-летнего Голда. "Я не могу выносить старение. Я считаю его невыносимым. Нет никакого оправдания для старения. Зачем мы вообще рождаемся, если не для того, чтобы умереть? Это просто абсурд. Я считаю это неприемлемым".

Старение более заметно проявляется через физические недуги. "В этом смысле 'Forever Young' - это такая замечательная, наивная фантазия. Это представляет собой что-то чистое и полное надежды. Это довольно привлекательно".

Alphaville выпустит свой альбом "Alphaville Forever! - Best Of 40 Years" к концу сентября и начнет турnee в начале ноября.

"Несмотря на свои личные чувства к старению, Мариано Голд продолжает видеть привлекательность 'Forever Young' в перепевках различных артистов, в том числе всемирных звезд, таких как Бейонсе".

"В свете его чувств к старению интересно, что песня 'Forever Young' остается популярной и любимой для многих, кто находит концепцию 'вечной молодости' привлекательной, даже через 40 лет после своего выхода".

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