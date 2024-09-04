- Четыре человека получили травмы в результате столкновения автомобиля недалеко от Кров.

Вблизи Крёва, входящего в район Бернкастел-Витлих, в результате ДТП пострадали четверо человек. По данным полиции, водитель не уступил дорогу другому транспортному средству, пытаясь въехать на федеральную трассу, что привело к столкновению. Пострадавшие из обоих автомобилей были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Степень их травм изначально была неясна.

Дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель не уступил дорогу, что привело к столкновению. В результате обе стороны были отправлены в ближайшие медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения.

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