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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Четыре человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Толи.

С трагическим финалом две машины столкнулись лоб в лоб, в результате чего получили серьезные травмы четверо человек, среди которых - ребенок и подросток. Расследуются обстоятельства этого происшествия.

 and  Melissa Williams
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Начальные расследования были направлены на установление причин лобового столкновения двух...
Начальные расследования были направлены на установление причин лобового столкновения двух автомобилей в Тхолее.

- Четыре человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Толи.

Вечером в воскресенье в Толеи, Саар, дорожная авария привела к травмам шести человек. Четверо из них получили серьезные травмы. Как сообщает полиция Шт Wendель, две машины столкнулись лоб в лоб на шоссе без видимой причины. Пассажиры обеих машин получили травмы.

Водитель подозреваемого автомобиля, предположительно виновного в аварии, и еще один человек получили легкие травмы, а ребенок получил серьезные травмы. С другой стороны, все трое пассажиров другого автомобиля получили серьезные травмы, в том числе подросток. Причины аварии на данный момент неясны и находятся в процессе расследования.

В отчете следственной группы указано: "Добавить: Серьезно травмированный ребенок из подозреваемого автомобиля был доставлен в специализированную детскую больницу для оказания неотложной медицинской помощи". Кроме того, власти решили: "Добавить: Пострадавшие из другого автомобиля получат дополнительную поддержку, в том числе консультационные услуги, в связи с серьезностью их травм".

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