- Четыре человека получили ранения в результате пожара в доме, и подозреваемый преступник был задержан.

Четверо человек пострадали в поздней ночной вспышке огня в частном доме в Цейце, в районе Бургенланд. Среди пострадавших - 15-летний подросток и 84-летний мужчина, сообщают власти. Поджог рассматривается в качестве возможной причины, сообщают источники. Лицо, интересующее правоохранительные органы, было задержано, и место происхождения пожара расследуется. Власти отказались предоставить дополнительную информацию из-за продолжающегося расследования.

Власти призвали на подмогу, так как ситуация в горящем доме усложнилась. Полиция в настоящее время допрашивает лицо, интересующее правоохранительные органы, в связи с расследованием поджога.

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