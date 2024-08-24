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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Четыре человека получили ранения в результате пожара в доме, и подозреваемый преступник был задержан.

В результате пожара в доме в Цейце пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний и очень пожилый старший. Полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге. Является ли он виновником возгорания?

 and  Anne Legman
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Ночью в Цайце, в районе Бургенландкрайс, произошел пожар в доме. Четверо человек были доставлены в...
Ночью в Цайце, в районе Бургенландкрайс, произошел пожар в доме. Четверо человек были доставлены в больницы с травмами, полученными в результате происшествия.

- Четыре человека получили ранения в результате пожара в доме, и подозреваемый преступник был задержан.

Четверо человек пострадали в поздней ночной вспышке огня в частном доме в Цейце, в районе Бургенланд. Среди пострадавших - 15-летний подросток и 84-летний мужчина, сообщают власти. Поджог рассматривается в качестве возможной причины, сообщают источники. Лицо, интересующее правоохранительные органы, было задержано, и место происхождения пожара расследуется. Власти отказались предоставить дополнительную информацию из-за продолжающегося расследования.

Власти призвали на подмогу, так как ситуация в горящем доме усложнилась. Полиция в настоящее время допрашивает лицо, интересующее правоохранительные органы, в связи с расследованием поджога.

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