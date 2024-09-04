Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиШкола

Четыре человека погибли в результате смертельной стрельбы в школе Джорджии.

ineux модельным эпизодом со стрельбой в грузинской школе. Причины этого деяния пока не установлены. Однозначным фактом является смерть как минимум четырех человек, и многие другие получают медицинскую помощь в больницах.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
В учебном заведении в американском штате Джорджия произошла стрельба
В учебном заведении в американском штате Джорджия произошла стрельба

- Четыре человека погибли в результате смертельной стрельбы в школе Джорджии.

В жестоком нападении на школу в Джорджии, США, погибли по меньшей мере четыре человека. По данным местных правоохранительных органов на платформе X, девять дополнительных человек были доставлены в больницы.

Изначально шериф округа Барроу Джуд Смит не вдавался в подробности, просто заявив о "множественных жертвах" в связи с инцидентом в городе Виндэр.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл выразили соболезнования семьям погибших в результате "шокирующего насилия с применением огнестрельного оружия". "Школьники по всей стране учатся прятаться и искать укрытие вместо чтения и письма. Так больше не должно быть нормальным".

Утром в среду (по местному времени) поступило сообщение об активном стрелке. Такие случаи и смертельные перестрелки являются чем-то обычным в США, где огнестрельное оружие легко доступно и широко распространено.

Школа, где произошла трагическая ситуация, находится в городе Виндэр, как сообщил шериф округа Барроу Джуд Смит. После стрельбы в школе Джо Байден выразил свою обеспокоенность, заявив, что ученики теперь учатся прятаться и искать укрытие вместо чтения и письма.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На этом гравийном карьере преступник ушёл от своей охраны.
Панорама

Возвращение беглых убийц в Германию

Возвращение беглых убийц в Германию Прошлым летом осужденный за убийство успешно сбежал во время прогулки в тюрьме и смог покинуть страну, оказавшись в Молдове. После нескольких месяцев на свободе он был пойман и сейчас находится в заключении, но уже в другом исправительном учреждении. Как сообщает Министерство юстиции в Штутгарте, точное

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Инцидент с стрельбой в школе Джорджии: сообщается о нескольких смертельных случаях
Панорама

Инцидент с стрельбой в школе Джорджии: сообщается о нескольких смертельных случаях

Часто в США нападающие открывают огонь, эти смертельные инциденты нередко происходят в образовательных учреждениях. Недавно такой случай произошел в школе в Джорджии, что привело к хаотичной ситуации.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Каждую неделю счастливые номера лотереи выбираются в оба дня: среду и субботу.
Панорама

Сегодняшние номера лотереи, выпадающие на 4 сентября 2024 года, следующие:

Каждую неделю по средам и субботам выбираются 6 лото poit www.isr.gotopalace.com/4nwltnow remet от 49. Проверьте, выпали ли ваши числа, поле используя эту платформу.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству"
Панорама

Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству"

Российская "разведка морского млекопитающего" Хвальдимир подверглась "смертельному вмешательству" Несколько лет назад белуха по имени Хвальдимир была найдена с камерным ошейником, что вызвало спекуляции о том, что она была обучена российским флотом для шпионской деятельности. После мирной жизни на норвежском побережье Хвальдимира позже нашли мертвым. Причина его

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только...
Политика

Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В Тюрингии и Саксонии примерно 30% поддерживают Альтернативу для Германии. Канцлер Шольц расставил акценты, назвав три возможных причины этой тенденции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание
Культура

Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание

- Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание На премьере "Джокер: Двойная шизофрения" в Венеции Леди Гага (38) затмила всех. Певица-акриса появилась на мероприятии вместе со своим со-звездой Хоакином Фениксом (49), режиссером Тоддом Филлипсом (53), своим партнером Майклом Полански (46) и в эффектном наряде. Ее образ включал облегающий, глубоко

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.
Политика

Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.

Соединенные Штаты часто обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы. В ответ администрирование вводит существенный набор санкций. Особое внимание уделяется государственной телеканалу RT.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На этом гравийном карьере преступник ушёл от своей охраны.
Панорама

Возвращение беглых убийц в Германию

Возвращение беглых убийц в Германию Прошлым летом осужденный за убийство успешно сбежал во время прогулки в тюрьме и смог покинуть страну, оказавшись в Молдове. После нескольких месяцев на свободе он был пойман и сейчас находится в заключении, но уже в другом исправительном учреждении. Как сообщает Министерство юстиции в Штутгарте, точное

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно