- Четыре человека погибли в результате смертельной стрельбы в школе Джорджии.

В жестоком нападении на школу в Джорджии, США, погибли по меньшей мере четыре человека. По данным местных правоохранительных органов на платформе X, девять дополнительных человек были доставлены в больницы.

Изначально шериф округа Барроу Джуд Смит не вдавался в подробности, просто заявив о "множественных жертвах" в связи с инцидентом в городе Виндэр.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл выразили соболезнования семьям погибших в результате "шокирующего насилия с применением огнестрельного оружия". "Школьники по всей стране учатся прятаться и искать укрытие вместо чтения и письма. Так больше не должно быть нормальным".

Утром в среду (по местному времени) поступило сообщение об активном стрелке. Такие случаи и смертельные перестрелки являются чем-то обычным в США, где огнестрельное оружие легко доступно и широко распространено.

Школа, где произошла трагическая ситуация, находится в городе Виндэр, как сообщил шериф округа Барроу Джуд Смит. После стрельбы в школе Джо Байден выразил свою обеспокоенность, заявив, что ученики теперь учатся прятаться и искать укрытие вместо чтения и письма.

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