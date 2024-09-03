- Четыре человека обвиняются в том, что якобы передали кельтские сокровища Манчингера.

Предполагается, что воровство почти 4-килограммового золотого сокровища кельтов из Маннинга из его витрин заняло менее десяти минут. Четверо подозреваемых в возрасте от 43 до 51 года сейчас предстают перед судом: Почти два года спустя после громкого ограбления в музее кельтской и римской культуры в Маннинге прокуратура Инголштадта предъявила обвинение четырем мужчинам.

Они обвиняются в проникновении в музей в ноябре 2022 года, используя тяжелые рычаги. Их цель: украсть выставленное кельтское золотой сокровище, как объявила прокуратура. Об этом впервые сообщила "Авгусбургская всеобщая газета".

Большая часть кельтского сокровища так и не найдена

Приблизительная стоимость примерно 500 украденных монет составляет около 1,5 миллиона евро. Коллекция монет, обнаруженная в Маннинге в 1999 году, считалась крупнейшей находкой золотых монет кельтов прошлого века и гордостью музея. Более двух третей почти 2100-летнего сокровища по-прежнему не найдены. Доказательства свидетельствуют о том, что десятки ценных и исторически значимых монет были расплавлены. Четверо мужчин пока не прокомментировали обвинения.

Обвинительное заключение еще не принято к рассмотрению в суде. Официальная дата судебного заседания пока не объявлена, подтвердил представитель районного суда Инголштадта. Дело рассматривается первым уголовным отделом под председательством судьи Конрада Кliegla, который в настоящее время ведетanother murder trial. "Авгусбургская всеобщая газета" сообщила о возможной дате начала судебного процесса 21 января 2025 года.

Исторически значимые монеты расплавлены

Подозреваемые - трое из Мекленбурга-Передней Померании и один из Берлина - были арестованы в июле 2023 года и с тех пор находятся под стражей. 47-летнего мужчину из района Шверина считают главным виновником.

У одного из мужчин были найдены золотые куски. По данным прокуратуры, это составляло примерно 500 граммов из 3,74-килограммового сокровища. Анализ кусков, проведенный после их обнаружения в прошлом году, показал, что около 70 древних монет были расплавлены в золотых кусках. Остальные монеты все еще пропавшие без вести.

Телекоммуникационный узел отключен кусачками

Чтобы избежать обнаружения, подозреваемые якобы отключили оптоволоконные кабели на телекоммуникационном узле в Маннинге кусачками и бокорезами ранним утром 22 ноября 2022 года, чтобы отключить систему тревоги музея. В результате интернет- и телефонные услуги были прерваны более чем в 13 000 домохозяйствах; 14 мобильных телефонных базовых станций вышли из строя.

Затем, как утверждается в обвинениях, двое из них в течение часа проверяли, срабатывает ли тревога, прежде чем использовать ломы, чтобы взломать боковую дверь музея. Другие оставались на страже снаружи.

Обвиняются в 30 других ограблениях

Прокуратура обвиняет подозреваемых в различных соучастиях в еще 30 крупных ограблениях с 2014 по 2022 год, в том числе ограблениях супермаркетов, лицензионных офисов, фаст-фудов и бензоколонок в Германии и Австрии.

Общий ущерб, в том числе золотой сокровища, оценивается примерно в 2,2 миллиона евро. Прокуратура требует конфискации эквивалентной стоимости в этом размере от преступников. Дальнейшие потенциальные обвинения из более ранних лет истекли, сказал представитель.

После ареста мужчин были обысканы несколько собственностей в Плате возле Шверина. Обвинительное дело основано на доказательствах, собранных во время этих обысков, в том числе на следах ДНК, отпечатках пальцев, следах инструментов, информации от прослушивания телефонов и анализа мобильных телефонов, финансовых расследованиях и показаниях свидетелей.

Профессиональная стратегия

Подозреваемые, как сообщается, высококвалифицированны и оставляют минимум улик, согласно прокуратуре. Подозреваемые, вооруженные ломами, углошлифовальными машинами и другими инструментами, якобы саботировали телекоммуникационные распределительные шкафы или здания в Маннинге и устанавливали помехи, чтобы прервать любые радиосвязи.

Затем они проникали в свои цели, иногда проводя несколько часов, чтобы просверлить сейфы и банкоматы. Другие охраняли сцену и поддерживали радиосвязь с теми, кто был внутри. Во время преступления они носили темные полноразмерные костюмы и черные балаклавы.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в управлении этим сложным делом, учитывая его последствия и необходимость международного сотрудничества. Несмотря на помощь, местонахождение значительной части украденного кельтского золотого сокровища по-прежнему загадкой.

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