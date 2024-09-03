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Федеральные земли ГерманииНовостиПравосудие

Четыре человека обвиняются в краже кельтских сокровищ из золота.

 and  Ann Bradley
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Монсаксские Монеты Являются Наиболее svého Открытия Кельтского Золота В 20-м.Vеке.
Монсаксские Монеты Являются Наиболее svého Открытия Кельтского Золота В 20-м.Vеке.

- Четыре человека обвиняются в краже кельтских сокровищ из золота.

Два года спустя после сенсационного набега на золотой клад кельтов в Маннинге прокуратура района Ингольштадт предъявила обвинения четырем лицам. Эти предполагаемые преступники, в возрасте от 43 до 51 года, якобы проникли в музей кельтской римской культуры в Маннинге, Верхняя Бавария, в ноябре 2022 года, используя тяжелое взломное оборудование. Их предполагаемое преступление заключалось в краже золотого клада, выставленного на обозрение. Об этом впервые сообщила "Аугсбургская всеобщая газета".

Приблизительно 500 монет, оцененные в 1,5 миллиона евро, были оценены. Эта коллекция, найденная в Маннинге в 1999 году, была крупнейшим открытием золотых кельтских монет прошлого века и источником гордости.

Чтобы не быть обнаруженными, обвиняемые якобы ранее повредили узел сети Telekom в Маннинге, что привело к сбоям в интернете и телефонии более чем в 13 000 домохозяйств, а также к отказу 14 мобильных телефонных вышек.

Некоторые золотые монеты все еще не найдены.

Трое лиц родом из Мекленбурга - Передней Померании, а один - из Берлина. Все они находились под стражей с момента их ареста в июле 2023 года. В качестве доказательств были найдены золотые самородки на одном из подозреваемых, которые после дополнительного анализа содержали примерно 70 древних монет. Текущее местоположение оставшихся золотых монет остается загадкой.

Прокуратура Ингольштадта также обвиняет обвиняемых, в различных группах, в совершении еще 30 крупных краж дорогостоящих товаров в период с 2014 по 2022 год.

Прокуратура требует справедливости за набег, считая, что золотой клад был украден из-за жадности. Пропавшие монеты и их стоимость являются значительной потерей для музея кельтской римской культуры и общины.

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