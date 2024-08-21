- Четыре человека арестованы за организацию вооруженного ограбления.

Из-за крупного ограбления в Киле четверо человек были арестованы в Берлине. Четверо подозреваемых, трое мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 26 лет, якобы обманули 27-летнего мужчину, завладев его деньгами, мобильным телефоном и арендованным автомобилем в столице земли Шлезвиг-Гольштейн Киле в мае. Перед их арестом полиция провела обыски в их жилье.

При аресте трое подозреваемых были заключены под стражу, а четвертый был освобожден. Во время полицейской операции были изъяты несколько мобильных телефонов, два огнестрельных оружия с боеприпасами и различные запрещенные вещества. После расследования троица была освобождена.

Жертва попалась на уловку

Согласно данным следствия, 27-летний мужчина приехал в Киль на арендованной машине, чтобы встретиться с женщиной, с которой он познакомился в интернете, взяв с собой значительную сумму денег. Когда он ждал свою виртуальную спутницу в назначенном месте, к нему подошел мужчина, угрожавший ему, как считают следователи, оружием.

Одновременно к мужчине подошли еще четверо мужчин и похитили его рюкзак с деньгами, телефоном и ключами от арендованной машины. Группа отвезла 27-летнего мужчину на безлюдную грунтовую дорогу за пределами Киля и жестоко избила его.

Вооружившись оружием, группа заставила мужчину совершать унизительные действия и сняла это на видео. Они потребовали крупную сумму в течение 48 часов и скрылись с места происшествия на арендованном автомобиле. Машину позже нашли на парковке через несколько дней.

После нападения жертва осталась без транспорта и была вынуждена искать альтернативные способы добраться до места назначения. Несмотря на то, что он обратился в полицию и запросил арендованную машину для передвижения, похищенный автомобиль использовался в различных криминальных действиях до своего обнаружения.

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