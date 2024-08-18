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ПанорамаНовостиГермания

Четыре беглеца, уклоняющиеся от власти в юрисдикции Нижней Баварии

Возникла нестабильная ситуация среди населения: Четверым лицам, признанным опасными, удалось сбежать из психиатрической клиники, расположенной в Страубинге. Правоохранительные органы тщательно следят за их местоположением.

 and  Grigoriy Williams
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Четверо лиц смоги выйти из охраняемой медицинской организации в Штраубинге, Нижняя Бавария, в...
Четверо лиц смоги выйти из охраняемой медицинской организации в Штраубинге, Нижняя Бавария, в позднее время в субботу. По данным властей, в настоящее время проводятся тщательные поисковые мероприятия.

- Четыре беглеца, уклоняющиеся от власти в юрисдикции Нижней Баварии

Массивная полицейская операция: Четверо беглецов на свободе из надежной клиники в Штраубинге

Авторитеты все еще ищут четверых подозреваемых преступников, которые смогли сбежать из запертого учреждения в Штраубинге. Прокуратура и криминальная полиция расследуют, подозревая в захвате заложников и причинении тяжких телесных повреждений, как объявили полицейские. Четверо беглецов, среди которых есть 27-летний, 28-летний и 31-летний, считаются опасными Individuals. Они сбежали из районной больницы (BKH) в субботу вечером.

По сообщениям, беглецы якобы угрожали, избивали и удерживали в заложниках сотрудника, чтобы открыть ворота, вооружившись tanto острые и тупые предметы. Жертва получила травмы лица и проходила лечение в ближайшей клинике. После этого четверо мужчин сбежали пешком.

Ночная охота с сотней офицеров

Примерно 100 офицеров были направлены на поиски мужчин всю ночь. Был задействован вертолет и собаки, улавливающие запах. Сотрудник полиции отказался предоставить дальнейшие подробности о поиске, сославшись на продолжающиеся расследования.

Граждан призывали воздерживаться от подбора попутчиков и избегать подозрительных individuals. Вместо этого они были призывали связаться с номером экстренной помощи 110. Было получено несколько свидетельских показаний, которые сейчас оцениваются, сказал представитель.

Индивидуумы были заключены в тюрьму из-за правонарушений, связанных с собственностью и наркотиками.

Министр требует ответственности

Министр социального обеспечения Баварии Ульрике Шарф (ХСС) потребовала тщательного расследования инцидента и соответствующих последствий. "Каждый аспект проверяется, чтобы гарантировать, что надежное учреждение не представляет опасности для населения или сотрудников больницы в психиатрических клиниках", - заявила она. "Безопасность и защита населения являются нашим главным приоритетом".

Необходимо принять меры для укрепления и улучшения концепций безопасности во всей Баварии, упомянула министр. Это включает в себя обучение сотрудников в ситуациях с заложниками и изучение необходимости и законности прерывания терапии и перевода определенных больных в тюрьмы. "Такие инциденты не должны повториться".

Министр добавила: "Я понимаю обеспокоенность и неопределенность граждан в этой экстраординарной ситуации. Пожалуйста, следуйте инструкциям полиции и оставайтесь спокойными и собранными".

Надежное учреждение содержит individuals, которые из-за безумия или сниженной способности - из-за психического заболевания, зависимости или других факторов - освобождены от уголовного правосудия и thus заключение в тюрьму.

Районная больница в Штраубинге, согласно своей информации, является специализированной клиникой для судебной психиатрии и психотерапии. Она выполняет правовую ответственность надежных учреждений под спонсорством района Нижняя Бавария и имеет 230 терапевтических мест.

Праздничное настроение в городе

Штраубинг, город с населением 50 000 человек, в настоящее время имеет многочисленных полицейских на дежурстве: проходит ежегодный Gauboden народный фестиваль, который привлекает около 1,3 миллиона посетителей за десять дней - второй по величине народный фестиваль в Баварии после Oktoberfest. В результате, тысячи посетителей и весельчаки гуляют по городу. По словам полиции, они не находятся в опасности.

На прошлой неделе больной из районной больницы в Деггендорфе, Нижняя Бавария, сбежал - во время контролируемого выхода. Мужчина сбежал от своих охранников во время посещения кинотеатра в Платлинге и был арестован полицией примерно через восемь часов, затем был возвращен в клинику. Инцидент все еще тщательно расследуется, подтвердил представитель больницы.

Четверо individuals, сбежавших из клиники в Штраубинге, родом из Германии. Полиция и прокуратура сотрудничают, чтобы вернуть беглецов, в том числе 27-летнего, 28-летнего и 31-летнего, к правосудию, так как побег произошел в Германии.

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