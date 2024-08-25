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Четвертый сезон подошел к концу.

 and  Viktoria Klein
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- Четвертый сезон подошел к концу.

Есть ли шанс, что вымышленная английская футбольная команда AFC Richmond когда-нибудь снова поборется за титул лиги? По данным надежного американского сайта "Deadline", они якобы находятся на грани возобновления популярного сериала Apple TV+ "Тед Лассо" на четвертый сезон. Более того, продюсерская компания, стоящая за шоу, Warner Bros. Television, якобы подписала контракты с тремя актерами из предыдущих сезонов.

По сообщениям, Хана Удингем (50), Бретт Голдштейн (44) и Джереми Свифт (64) вернутся к своим ролям. Удингем играет владелицу клуба Ребекку Уэлтон, которая изначально противодействует Лассо, в то время как Свифт предстает в роли ее робкого спортивного директора Лесли Хиггинса. Голдштейн, первоначально грубый, стареющий профи Рой Кент, эволюционировал в грубого тренера и любимца фанатов в сериале.

Что касается главного героя, Джейсона Судейкиса (48), сообщается, что он, возможно, продолжит работать исполнительным продюсером сериала, но его участие в главной роли еще не подтверждено.

Причина, по которой Удингем, Голдштейн и Свифт являются первыми кандидатами на состав четвертого сезона, связана с их членством в британском актерском профсоюзе, отличном от их американских коллег. Ожидается, что переговоры с ними начнутся в ближайшее время.

Закрытие сериала с потенциальной лазейкой

Хотя третий сезон "Теда Лассо" предложил удовлетворительное завершение, как отметила Чаннинг Дьюги (55), глава Warner Bros. TV, она оставила место для будущих возможностей, сказав: "Вы видели финал. Есть небольшая дверь, которую можно открыть, если понадобится". Она добавила: "Я бы не ставила точку в конце этого предложения. Любовь к 'Теду Лассо' все еще сильна. И я думаю, что энтузиазм Apple к 'Теду Лассо' все еще силен. Если представится возможность, мы бы с радостью вернулись и сделали бы больше".

Сериал полон драматических событий tanto на поле, как и вне его, что открывает возможности для новых эпизодов. Несмотря на то, что AFC Richmond под руководством уникального тренера Теда Лассо в сезоне 3 лишь немного не дотянули до английского чемпионата, они все же смогли квалифицироваться во второй дивизион Премьер-лиги. Это значит, что команда теперь отправится в иностранные территории для своих первых матчей в европейских странах.

Из-за членства в британском актерском профсоюзе Ханы Удингем, Бретта Голдштейна и Джереми Свифта они являются первыми кандидатами на состав четвертого сезона. Несмотря на то, что Чаннинг Дьюги признала удовлетворительное завершение третьего сезона "Теда Лассо", она оставила потенциальную лазейку, сказав: "Есть небольшая дверь, которую можно открыть, если понадобится".

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