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"Честь Баварии": Баварские футболисты чествуют Сёдера

В среду женская футбольная команда Баварии встретилась с министр-президентом Маркусом Содером, что оказалось для них уникальным подарком.

 and  Anthony Ross
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Признание, достигнутого Премьер-министром - "Честь Баварии": Баварские футболисты чествуют Сёдера

Баварская футбольная команда женщин была встречена Министр-президентом Маркусом Зёдером (ХСС). 57-летний Зёдер поздравил команду, возглавляемую Александром Штраусом, утром в среду с завоеванием немецкого чемпионата. В качестве уникального подарка команда получила Арцбергского льва с гравировкой, за что баварки поблагодарили, подарив каждому игроку подписанную футболку. Позже вся команда ФКБ внесла свой вклад в Золотую книгу Государственной канцелярии.

"Гордость Баварии с нами сегодня. Мое deepest уважением к вашим достижениям в этом сезоне", - сказал Зёдер. Кроме команды, на мероприятии присутствовали CEO ФКБ Ян-Кристоф Дреэсен, спортивный директор Макс Эберль и президент Герберт Хайнер. "Команда заслужила это признание. Трижды чемпионы за последние четыре года и Суперкубок в прошлую воскресенью: наша коллекция трофеев продолжает расти - и это только мотивирует нас работать усерднее", - заявил Хайнер.

Министр-президент высоко оценил достижение, сказав: "Команда заслужила это признание от Комиссии, выиграв немецкое первенство в третий раз за четыре года и Суперкубок в прошлую воскресенью". После церемонии Комиссия подписала футболку в знак благодарности.

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