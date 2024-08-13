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Через пять лет после того, как кража музея на 124 миллиона долларов потрясла мир, найденные драгоценности вернулись домой.

Большая часть украшений из грандиозной кражи в Грюнвальде в 2019 году вскоре снова будет выставлена на обозрение в своем первоначальном месте.

 and  Anne Legman
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Звезда ордена Белого Орла считается одним из многих сокровищ, которые вновь будут...
Звезда ордена Белого Орла считается одним из многих сокровищ, которые вновь будут продемонстрированы обществу после головокружительного ограбления музея в восточной Германии в 2019 году.

Через пять лет после того, как кража музея на 124 миллиона долларов потрясла мир, найденные драгоценности вернулись домой.

В ноябре 2019 года в музее «Зеленый свод» (Грюнес Гевоэбе) в Дрездене, в восточногерманской земле Саксония, были похищены части, содержащие более 4300 алмазов с оцененной стоимостью более 113 миллионов евро (124 миллионов долларов), из музея «Зеленый свод» в Дрездене, в восточногерманской земле Саксония.

Полиция заявила, что большинство украденных ювелирных изделий из музея, который является одним из величайших художественных собраний Европы, были найдены. Среди пропавших без вести - эполет, на котором был закреплен драгоценный камень под названием Дрезденский Белый Алмаз.

На этой неделе ювелирные изделия снова будут выставлены на своем первоначальном месте - но в том же состоянии, в котором они были найдены в декабре 2022 года, так как они являются частью продолжающихся судебных разбирательств и все еще считаются собственностью суда.

«Есть определенные вещи, которые, возможно, могут увидеть только настоящие эксперты; мы с голым глазом едва ли можем увидеть повреждения», - сказала Марион Акерманн, генеральный директор Дрезденских государственных музеев.

«И эти повреждения главным образом связаны с тем, что они были либо выбиты во время преступления... либо неправильно хранились преступниками после преступления», - добавила Акерманн.

Пять мужчин, все члены одной семьи, были приговорены к нескольким годам тюрьмы в мае 2023 года за их участие.

Бриллианты ещё не восстановлены из-за продолжающихся судебных процедур.

Ограбление стало горьким уроком о безопасности в музее, который ранее считался одним из самых безопасных зданий в Европе, сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer.

«Мы были шокированы тем, что это было вообще возможно, но мы сделали необходимые выводы», - сказал он во вторник.

Собраная в 18 веке коллекция Дрездена Августом Сильным, курфюрстом Саксонии и позже королем Польши, которая была частью его соперничества с французским королем Луи XIV, пережила бомбардировки союзников во время Второй мировой войны, но была увезена в качестве трофеев Советским Союзом.

Они были возвращены в Дрезден, историческую столицу земли Саксония, в 1958 году.

Несмотря на недавнее обнаружение большинства украденных ювелирных изделий, эполет с Дрезденским Белым Алмазом, символом роскоши и стиля, все еще отсутствует в музее «Зеленый свод». Из-за повреждений, полученных во время кражи или неправильного хранения, оставшиеся части будут представлены с видимыми дефектами, резко контрастирующими с их первоначальной роскошью и изысканным стилем.

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