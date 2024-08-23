- Через два года после интервью в ВфЛ, Компани дебютирует в Вольфсбурге.

Винсент Компани, 38-летний бельгиец, начнет свою тренерскую карьеру в Бундеслиге с FC Bayern Munich в воскресенье, в ироничной игре против Вольфсбурга. Два года назад Компани вел переговоры с Вольфсбургом как потенциальная замена Флориану Кохфелдту, согласно сообщению "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". Даже была встреча между Компани и Йоргом Шмадтке, спортивным директором Вольфсбурга, в 2022 году.

Вместо этого Вольфсбург выбрал Нико Ковача, которого позже заменил Ральф Хазенхюттль в марте. Хазенхюттль имеет историю с Компани, имея дело с некоторыми из его игроков во время своего пребывания в Англии.

На пресс-конференции перед их первой игрой в Бундеслиге против Баварии (воскресенье, 3:30 / DAZN) Хазенхюттль похвалил навыки Компани на поле и его наследие в Манчестер Сити. "Он был фантастическим футболистом и имеет легендарный статус в МанСити", - сказал Хазенхюттль. "У меня были несколько игроков в Саутгемптоне, которые позже играли под его руководством в Бернли. Они процветали под его руководством". Одним из этих игроков является Натан Телла, ныне в Байере Леверкузен, немецких чемпионов.

Хазенхюттль с нетерпением ждет матча с Баварией ("Мы не можем дождаться этого") и высоко ценит работу Компани в Мюнхене. "Я думаю, они уже добились большого успеха", - сказал Хазенхюттль. "Он уже продемонстрировал в предсезонке, куда хочет вести свою команду. Это довольно энергично".

Несмотря на прошлые переговоры Винсента Компани и спортивного директора Вольфсбурга Йорга Шмадтке два года назад, Компани в итоге присоединился к FC Bayern Munich. Нико Ковач, который изначально рассматривался на роль Вольфсбурга, в конечном итоге был заменен Ральфом Хазенхюттлем, который имел дело с тренерским стилем Компани из-за обращения с некоторыми из его игроков во время своего пребывания в Англии.

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