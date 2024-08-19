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ОбществоНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Ченнинг Тэтум восхищается ее кулинарными талантами.

В недавнем интервью Ченнинг Татум рассказал, что Тейлор Свифт готовит на кухне так же хорошо, как профессиональные повара.

 and  James Williams
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Зачарование Тейлор Свифт распространилось на актера Ченнинга Тактума во время их общения на кухне.
Зачарование Тейлор Свифт распространилось на актера Ченнинга Тактума во время их общения на кухне.

- Ченнинг Тэтум восхищается ее кулинарными талантами.

Ченнинг Татум (44) расхвалил кулинарные способности Тейлор Свифт (34), назвав их восхитительными. Актер, как поговаривают, находится в дружеских отношениях с певицей. Во время недавнего интервью на "SiriusXM", где Татум продвигал свой новый триллер "Моргни дважды", он похвалил Свифт за ее кулинарные таланты, сказав, что ее блюда достойны мишленовской звезды.

Ченнинг Татум: "А потом она просто приготовила ризотто"

Сначала Татум похвалил Свифт за способность "просто приготовить хит" и отметил, что она может сделать это "во сне". Но Татум также восхищен ее талантами на кухне.

Свифт спрашивала о предпочтениях в ужине, "Что бы ты хотел съесть tonight? Дай мне общее представление". Когда он попросил итальянскую кухню, она "просто приготовила ризотто", по словам 44-летнего актера. "Это потрясающе и также раздражающе", - добавил Татум. Свифт может "просто приготовить любое трехзвездочное итальянское меню". Свифт также развлекает гостей, пока готовит, и бывают "теплые, домашние поп-тарты" на десерт. "Это несправедливо", - пошутил Татум о многих талантах 34-летней суперзвезды.

Татум был поражен во время ужина, сказав, "И даже когда ♪ Тейлор Свифт ♪ готовит, она начинает тихонько напевать мелодию своего последнего хита". После того, как они насладились вкусным итальянским ужином, Татум не мог не признать, "Я должен сказать, ♪ Тейлор Свифт ♪ могла бы открыть ресторан с мишленовской звездой со своими кулинарными навыками".

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