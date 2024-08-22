- Чемпионат Европы по футболу устанавливает новый критерий для ночевок во Франкфурте.

Турнир УЕФА по Лиге Европы привёл к беспрецедентному притоку ночных гостей в Франкфурт. В июне город впервые преодолел миллионную отметку, зарегистрировав 1 070 000 ночных пребываний и приняв примерно 611 000 уникальных гостей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 13,2%. Особое внимание заслуживает существенный рост на 34,8% (или 490 590) числа ночных пребываний иностранных туристов. Лидируют в списке иностранных посетителей британцы, за ними следуют швейцарцы и румыны. За первую половину года было зафиксировано 5 300 000 ночных пребываний, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Европейское футбольное первенство, скорее всего, привлечёт значительное количество футбольных фанатов, что может способствовать росту числа ночных пребываний в Франкфурте в будущем, когда город станет его хозяйкой. Успех Франкфурта в турнире УЕФА по Лиге Европы, продемонстрировавший его способность принимать масштабные мероприятия, может повысить шансы города на получение права провести европейское футбольное первенство.

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