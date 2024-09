Чемпион по боксу Усик похвалил власти после задержания, Зеленский критикует

Возмущение в Кракове. Чемпион мира по боксу Александр Усик задержан на рейсе в Испанию, помещен под стражу в польской полиции. Инцидент вызвал волнение на высшем уровне: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал.

Согласно источникам, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик и его тренер были временно задержаны при посадке на рейс в Валенсию в аэропорту Кракова в Польше, сообщают СМИ. ESPN сообщает, что Усик должен был готовиться к предстоящему бою против Тайсона Фьюри в декабре, который должен состояться там. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление в X, подтвердив, что Усик был освобожден из-под стражи. Зеленский выразил разочарование ситуацией, назвав Усика "нашим гражданином и чемпионом".

Усик описал инцидент в Instagram как "недопонимание".Heavyweight champion praised the Polish law enforcement for carrying out their duties, disregarding "height, weight, reach, and insignia."

Сложная поездка в Польшу

ESPN сообщает, что причиной кратковременного задержания стало предположение сотрудника аэропорта о том, что Усик и его тренер не годятся для полета из-за своего состояния. Усик оспорил это суждение, заявив, что оба человека просто устали после 14-часовой поездки из пострадавшей от войны Украины, включающей почти 900-километровое путешествие по дороге. Языковой барьер и возбуждение Усика, как сообщается, способствовали кратковременному задержанию.

На поразительном unification бою WM 18 мая в Рияде Усик смог одержать победу над непобежденным британским противником Тайсоном Фьюри (35) по очкам и отнял у него пояс WBC. Усик, который ранее владел мировыми титулами основных ассоциаций IBF, WBO и WBA, закрепил свой статус первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе за 25 лет. Следующий бой в Саудовской Аравии запланирован на 21 декабря.

Несмотря на сложные обстоятельства, Усик и его тренер нашли решение, запросив использование другого самолета с более широкой кабиной, чтобы соответствовать их потребностям. Несмотря на первоначальный инцидент, расписание тренировок Усика осталось без изменений, и он продолжил готовиться к предстоящему бою против Тайсона Фьюри.

Читайте также: