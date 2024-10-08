Чемпион ММА Перейра демонстрирует свою мощь и интеллект.

На UFC 307 в Солт-Лейк-Сити бразильский фаворит среди болельщиков Алекс Перейра вновь продемонстрировал свое превосходство в легчайшем весе. В главном событии он встретился с неожиданным соперником, занимающим 8-е место в рейтинге, но жаждущим сразиться с бразильцем.

В первом раунде Перейра начал бой агрессивно, пытаясь нанести коленный удар, но промахнулся. Ронттри показал свою тактику, отвечая на высокие удары Перейры ударами по корпусу. Перейре было сложно справиться с темпом Ронттри в первом раунде.

Во втором раунде Ронттри воспользовался своей возможностью. Он ушел от высокого удара Перейры и нанес мощный правый хук, за которым последовал удар ногой в голову. В третьем раунде Перейра пытался повторить ту же тактику, что и во втором. Он наносил тяжелые удары по ведущей ноге Ронттри, которые в конечном итоге замедлили американца. Удары Ронттри часто не попадали в цель, делая его легкой мишенью для джебов Перейры.

В четвертом раунде Перейра закрепил свою победу. Его джебы попадали в цель, а Ронттри, теперь ограниченный ударами по ногам, был вынужден отступить. Перейра продолжал наносить удар за ударом, в итоге прижав Ронттри к клетке. Ронттри поднял защиту, но Перейра нанес два тяжелых удара по корпусу и апперкот, подавив Ронттри, который упал на пол, положив конец бою. "Это был один из моих самых сложных боев", - признался Перейра. "Я могу подумать о переходе в более высокую весовую категорию, но я чувствую себя комфортно в легчайшем весе", - позже сказал он, положив конец слухам о боях в другой весовой категории.

Поединок за титул среди женщин закончился скандалом.

Ракель Пеннингтон бросила вызов своей давней сопернице Джулианне Пене за титул в легчайшем весе среди женщин. Первый раунд был отмечен взаимным тестированием, с быстрыми джебами Пеннингтон и джебом Пены. Обе бойцы смогли нанести несколько значимых ударов, но ни одна из них не смогла получить существенное преимущество.

Во втором раунде произошел сдвиг в преимуществе, когда Пена выполнила бросок, отправив Пеннингтон на землю. Она сосредоточилась на коротких ударах и коленных ударах по корпусу. Вскарабкавшись на спину Пеннингтон, Пена пыталась применить удушающие приемы, но Пеннингтон успешно защищалась. Третий раунд следовал тому же шаблону. Короткие разведки были последовали за удачным подсечкой Пены, отправившей Пеннингтон на спину. Пена снова продемонстрировала свое превосходство, хотя Пеннингтон смогла выдержать до конца.

В следующем раунде Пеннингтон вернула себе преимущество мощным ударом ногой в голову, который сбил с ног свою соперницу. Она продолжила наносить удары, в итоге отправив Пену на пол прямым ударом справа. Пеннингтон пыталась закончить бой в клинче, но Пена смогла предотвратить это. Последний раунд начался с открытым стилем ведения боя обеих соперниц. Пеннингтон эффективно наносила комбинации, в то время как Пена упорно искала возможность для броска, но так и не нашла ее. Судьи в итоге присудили победу Пене, несмотря на то, что Пеннингтон лидировала в трех раундах.

Легенда UFC Жозе Алдо, теперь 37 лет, стремился к последней попытке стать чемпионом, но ему не удалось против Марио Баутисты. В первом раунде они обменялись ударами, и Баутиста прижал Алдо к клетке, нанеся несколько ударов по телу и ногам. Алдо в конце концов смог освободиться, но Баутиста сбил его более точными ударами, нанесенными стоя.

Во втором раунде Алдо продемонстрировал улучшенную точность, нанеся сильный джеб, который вызвал рассечение у Баутисты. Его попытки выполнить бросок оказались неудачными, но Алдо нанес быстрые комбинации по мере приближения конца раунда. Баутиста успешно принимал удары, защищаясь руками и ограничивая ущерб.

В третьем раунде Баутиста решил замедлить темп и прижать Алдо к клетке. Они обменялись ударами без существенных обменов или изменений в положении. Рефери вмешался из-за бездействия, позволив обоим бойцам перегруппироваться. Баутиста придерживался своего плана, удерживая Алдо прижатым к клетке, но Алдо в конце концов смог освободиться, и судьи в итоге присудили победу Баутисте.

После UFC 307 зрители обсуждали захватывающие бои, с которыми спортивные энтузиасты по всему миру делились своими мнениями и анализами. Главное событие состояло из боя Алекса Перейры против Кахила Ронттри в легчайшем весе, что вызвало волнение среди зрителей.

В ходе спортивной дискуссии многие argue, что победа Перейры над Ронттри закрепила его статус как серьезного соперника в дивизионе. Ожидания зрителей относительно следующего шага Перейры добавили захватывающий элемент в спортивную беседу.

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