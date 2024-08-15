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Чемпион мира Мумбру открывает новую эру в баскетболе

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут

Чемпион мира Мумбру открывает новую эру в баскетболе

Новый главный тренер национальной сборной по баскетболу А́лекс Мумбру́ должен ступить на путь, проложенный тренером чемпионата мира Гордоном Гербертом. Несмотря на предстоящие перемены, 45-летний Мумбру́ не боится. Для него это честь работать с "одними из лучших игроков в мире".

Новая эпоха в стране, где проходил чемпионат мира, началась с А́лекса Мумбру́ и его смеха. Во дворе роскошного пятизвездочного отеля на западе Берлина новый главный тренер национальной сборной сиял, позируя вместе с президентом DBB Инго Вайссом для фотокамер. Испанец сразу же дал понять, что готов к трудной миссии создания переворота и продолжения впечатляющего пути успешного тренера Гордона Герберта.

"Для меня это честь быть здесь", - сказал Мумбру́ на своей презентации: "Я готов продолжать прекрасную работу, которую делала национальная команда в прошлом. Я готов к этому вызову". И работа началась сразу. Много разговоров ждет 45-летнего Мумбру́, задача которого - сформировать новую победную команду для чемпионата Европы 2025 после золотых лет.

То, что международный Мумбру́, который как игрок выигрывал чемпионат мира и Европы со сборной Испании, а как тренер недавно работал в офисе клуба "Валенсия Бакет" в Евролиге, именно тот человек, который нужен для этой работы, стало ясно для руководителей Немецкой баскетбольной ассоциации (DBB) очень быстро. "Мы искали главного тренера, который голоден, компетентен и высоко мотивирован и излучает желание работать с командой. А́лекс Мумбру́ убедил нас в этом очень быстро", - сказал Вайсс.

"Конечно, я spoke с many друзьями в Испании, которые сказали: если вы возьмете его, отличный человек. Это также немного подтвердило нам в конце дня." Мы уже в основном договорились с Мумбру́ до Олимпийских игр.

"Некоторые из лучших игроков в мире"

Контракт Мумбру́, который действует до конца 2026 года и включает опции на чемпионат мира 2027 и Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе, можно считать голосом доверия. DBB хотел "долгосрочное соглашение, чтобы построить что-то", объяснил Вайсс. Мумбру́ знает, однако, и для него было важно подчеркнуть, что он работает на хорошо укомплектованном поле после ухода Герберта в "Баварию Мюнхен".

Элегантно одетый в черный костюм, Мумбру́ выглядел дружелюбно и отвечал на вопросы на английском языке. Многие детали его планов и методов работы станут ясны только в ближайшие месяцы. Он предпочитает игру с акцентом на оборону и быстрые контрнаступления, но в конечном итоге тренер всегда должен ориентироваться на игроков, которые у него есть.

"Для меня очень важно сохранить ту же командную химию, что и под руководством Гордона Герберта", - сказал он. Также игроки, такие как Денис Шрёдер, Франц Вагнер и Мориц Вагнер, - "некоторые из лучших игроков в мире". Мумбру́ поговорит со всеми ними перед своим дебютом 22 ноября в матче квалификации чемпионата Европы в Швеции. Несмотря на то, что в этом матче, скорее всего, не примут участие звезды NBA и, возможно, также профессионалы Евролиги, важно параллельно проработать будущий вид национальной сборной.

Легкий переворот в команде неизбежен

Скорее всего, хотя бы легкий переворот в команде неизбежен, даже если, по словам Мумбру́, пока ни один игрок не говорил с ним о завершении карьеры. Несколько победителей чемпионата мира, такие как Даниэль Ти́с, Нильс Гиффе́й или Йоханнес Войтманн, могли бы теперь завершить свою карьеру в DBB после победы в чемпионате Европы 2022 года, золота чемпионата мира 2023 года и четвертого места на Олимпийских играх этого года. Но и Вайсс, и Мумбру́ не беспокоятся о будущем.

"Если кто-то сейчас отойдет, у нас есть много хороших молодых игроков в нашей команде", - сказал Вайсс. Ветеран NBA центровой Исайя Хартенштейн так же является кандидатом, как и новичок Тристан да Сильва или чемпион мира Юстус Холлатц, которого недавно выпустили прямо перед Парижем. "Для меня это невероятно иметь такую большую команду", - сказал Мумбру́ с энтузиазмом, добавив, "Исайя и Юстус Холлатц - игроки, которые приближаются к команде. У каждого есть шанс попасть в команду". Потому что началась новая эпоха.

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