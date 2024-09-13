Чемпион Формулы-1 Верштаппен может увидеть решение текущей проблемы.

В Баку Макс Ферстаппен чувствовал на себе давление после шести гонок без победы в Формуле 1. Его соперники, особенно Макларен, приближались к чемпионату. Однако свободные заезды принесли проблеск надежды для Ферстаппена и Ред Булл. Макс возглавил утреннюю сессию, в то время как его напарник Серхио Перес возглавил послеполуденную сессию, давая обнадеживающие знаки для команды.

Ферстаппен ругался на солнце в городских каньонах Баку, а затем жаловался на свою Red Bull, но к концу дня он мог увидеть потенциальный comeback. Ред Булл показала значительное улучшение во время свободных заездов перед воскресной гонкой (13:00 CET/RTL и Sky).

Кажется, что чемпионский титул Ред Булл был под угрозой после серии слабых выступлений. Они не выигрывали с июня и отставали порой. Четвертый мировой титул Ферстаппена казался неопределенным с отрывом в 62 очка от Ландо Норриса в Макларен.

Чарльз Леклер был самым быстрым пилотом дня, показав время 1:43.484 минуты, всего шесть тысячных секунды быстрее Переса. Ситуация с силовыми динамиками еще не была ясна в первый день. Льюис Хэмилтон в Мерседес был на уровне лидирующей пары, в то время как Ферстаппен, казалось, намеренно замедлялся в последнем секторе. Норрис, его главный соперник, был задержан в трафике и не показал конкурентоспособное время.

День закончился на позитивной ноте, что Ред Булл выбирается из глубокой ямы. Они узнали много о слабых сторонах своей машины на последней гонке в Монако, где Ферстаппен финишировал шестым и описал свою машину как "монстра". Главный руководитель команды Кристиан Хорнер надеялся, что они нашли правильное направление сейчас.

Изменения в нижней части были первыми шагами, но их полный эффект будет виден позже. Трасса в Баку и Сингапуре (22 сентября) имели много поворотов под прямым углом, делая обновления Ред Булл более подходящими для быстрых трасс, подобных Остину. Даже на свободных заездах в Баку Ферстаппен жаловался на снос и едва не врезался во второй половине дня. Однако его скорость была явно конкурентоспособной, оставляя результат квалификационной сессии неопределенным.

"Все очень близко, трудно прочитать", - сказал босс моторспорта Мерседес Тото Вольфф на Sky. Норрис, скорее всего, сыграет более значительную роль, а Баку станет еще одним решающим уик-эндом для него. В 17-й из 24-х гонок сезона он должен сократить разрыв с Ферстаппеном, чтобы иметь реальные шансы на титул. Макларен объявила, что будет приоритетно поддерживать Норриса в борьбе за титул, а его напарник Оскар Пиастри также будет ему помогать.

Нико Хюлькенберг завоевал хорошее восьмое место в Haas, и его заменяющий напарник также впечатлил. Молодой британский пилот Оливер Бёрман (19 лет), заменяющий дисквалифицированного Кими Райкконена на одну гонку, финишировал десятым. В следующем сезоне Бёрман станет постоянным пилотом Haas.

Макс Ферстаппен, чувствуя давление после шести гонок без победы, нашел проблеск надежды в свободных заездах в Баку, возглавив утреннюю сессию и позволив напарнику Серхио Пересу возглавить послеполуденную сессию.

Несмотря на проблемы со сносом во время заездов и жалобы на поведение машины, Ферстаппен продемонстрировал конкурентоспособную скорость в Баку, оставляя результат квалификационной сессии неопределенным.

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