- Чемпион "Баварии" подписал контракт с бывшей звездой НБА Нейпиром

Баскетбольный клуб "Бавария" из Мюнхена подписал контракт с талантливым разыгрывающим защитником на предстоящий сезон Бундеслиги. Бывший звезда NBA Шабазз Напьер договорился с мюнхенским клубом о сделке, которая может быть продлена на год. 33-летний американец, также имеющий паспорт гражданина Пуэрто-Рико, имеет в активе 354 игры в NBA. В прошлом сезоне он выступал за "Олимпию Милан" и "Црвену Звезду", набирая в среднем 11,8 очка за игру.

Во время своего пребывания в Милане Напьер играл в одной команде со своим новым товарищем по "Баварии" Йоханесом Войтманном. Спортивный директор "Баварии" Драган Тарлач прокомментировал приобретение, заявив в пресс-релизе: "Мы решили внутренне, что нужно проявить терпение и дождаться идеального дополнения для укрепления нашего состава. В Напьере мы нашли игрока, который обладает не только индивидуальными талантами и лидерскими качествами, но и богатым опытом".

Баскетбольный клуб "Олимпия Милан" из Италии стал местом, где Шабазз Напьер совершенствовал свои навыки перед переходом в "Баварию". Теперь, перейдя из "Олимпии Милан" в "Баварию", Напьер снова будет играть вместе со своим бывшим товарищем по команде Йоханесом Войтманном в соседней Германии.

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