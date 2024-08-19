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Чем известен технологический предприниматель Майк Линч, который в настоящее время пропал без вести после гибели роскошной яхты?

Британский тех-entrepreneur Майк Линч, 59 лет, находится среди тех, кто считается пропавшим без вести после того, как люксовая яхта, на которой он был, затонула после удара торнадо у итальянского побережьяnear Сицилия, произошедшего ранним утром в понедельник.

 and  Grigoriy Williams
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Мајк Линч выступает в марте 2024 года.
Мајк Линч выступает в марте 2024 года.

Чем известен технологический предприниматель Майк Линч, который в настоящее время пропал без вести после гибели роскошной яхты?

Линч скопил значительную часть своего состояния благодаря созданию Autonomy, технологической компании, которую HP приобрела в 2011 году за астрономическую сумму в $11 миллиардов. Адвокат, представляющий интересы Линча, недавно раскрыл, что чистая стоимость предпринимателя составляет примерно $450 миллионов.

Сделка с Autonomy заняла одно из первых мест среди крупнейших технологических транзакций в Великобритании на тот момент, но вскоре все пошло наперекосяк. В течение года HP снизила стоимость Autonomy на астрономическую сумму в $8.8 миллиардов. Приобретение было направлено на усиление сектора программного обеспечения HP, но вместо этого оказалось погруженным в юридические споры, которые завершились судебным процессом по обвинению в мошенничестве.

Прокуроры обвинили Линча и бывшего финансового директора Autonomy, Стивена Чемберлена, в организации схемы по искусственному завышению доходов компании перед продажей HP. Недавно, в суде Сан-Франциско, Линч был оправдан по 15 пунктам обвинения - одному пункту сговора и 14 пунктам мошенничества с использованием электросвязи.

Приговор застал Линча врасплох. "Услышав этот ответ, вы переходите в совершенно другую вселенную. Если бы все пошло не так, это бы означало конец моей жизни, как я ее знал, во всех смыслах", - сказал он газете The Times.

Autonomy была основана в 1996 году и выросла до уровня ведущей компании по программному обеспечению в Великобритании и члена индекса FTSE 100. В то время Линча хвалили ученые и ученые-исследователи и приглашали советовать британскому правительству по вопросам технологии и инноваций.

Яхта, на которой находился Линч, Bayesian, связана с его женой, Анжелой Бакарес, которая также была среди спасенных. Морские записи, хранящиеся в Equasis, показывают, что 56-метровое судно принадлежит компании Revtom Limited, зарегистрированной на острове Мэн, принадлежащей его жене.

Из места происшествия были спасены 15 человек. Ребенок был эвакуирован вертолетом в детскую больницу в Палермо, и в общей сложности восемь человек были госпитализированы, согласно офису мэра. береговая охрана сообщила, что на корпусе яхты было найдено тело.

–Спасибо Reuters и CNN's Barbie Latza Nadeau за этот отчет.

Несмотря на спорную сделку с HP, технологический бизнес Линча, Autonomy, существенно способствовал его богатству. В мире последующего технологического бизнеса инновационные идеи и передовая технология продолжают формировать отрасль.

Во время неожиданного шторма возле Сицилии затонула роскошная яхта, что привело к исчезновению Линча, его юридического представителя и еще четырех человек.

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