- Человек воспринимал это как решающий элемент

Несмотря на то, что Эрик Штехфест (35) дошел до второго этапа, он не стал Джунглькингом в "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (последний эпизод). Его исключили на 14-й день, сначала через RTL+ и later на RTL линейном телевидении. На этот раз он показал больше дипломатии и амбиций, чем во время своего первого визита в лагерь два года назад, заработал больше всего звезд в Джунглетестах и был признан сильным претендентом. Его разочарование было очевидным во время его ухода, но теперь он изменил свое отношение к своим бывшим товарищам по команде, хваля их в интервью с spot on news.

Вы уже свыклись со своим выбыванием из джунглей?

Эрик Штехфест: Да, полностью. Я на седьмом небе от счастья, наслаждаюсь видом.

Но разве не было сюрпризом, что это были другие, кто проголосовал за вас?

Штехфест: Я был удивлен, когда заметил, что некоторые люди обсуждают номинацию между объявлением и голосованием. Если сказано, что никто не должен уйти, если никто не выберет кого-то, и только настоящие легенды дойдут до финала, зачем выдвигать кого-то? Я был слишком напуган, чтобы участвовать в разговоре, потому что это чувствительная тема. Чтобы принять такое большое и рискованное решение, нужно быть сильным и оставаться верным себе. Не стоит обмениваться страхами и планировать, что в конечном итоге саботирует весь процесс.

Вы бы рассмотрели возможность выдвинуть кого-то сами?

Штехфест: Ни в коем случае. Особенно учитывая, что у всех была возможность продолжать. Вот в чем дело.

Как вы относитесь к своему предыдущему заявлению, в котором называли тех, кто проголосовал за вас, "крысами"?

Штехфест: Я бы не подписался под этим сейчас, после того как у меня было время подумать. Я также провел замечательные моменты с Эленой и Дэнни, которые не были показаны по телевидению. Я научился ценить их во время этих моментов, что было приятно. Я мог видеть, что их страх потратить время в лагере джунглей, даже если у них нет шансов на победу, был тем, что вызвал их гнев и отторжение. Таким образом, было легче исключить кого-то, кого ты, возможно, даже немножко любишь.

Вы видели Джиджи Бирофьо с тех пор, как ушли, как было объявлено?

Штехфест: Мы не встречались, но вы можете видеть из Instagram Джиджи, что он очень занят (смеется). Однако мы общались через сообщения, и он все еще питает ко мне нежные чувства. И, конечно же, я отвечаю ему взаимностью.

Вы выбрали Элену и Джорджину для испытания. Они предположили, что это было из-за их роскошного образа жизни.

Штехфест: Что касается их роскошного образа жизни: я просто не привык к этому. Многие разговоры вращались вокруг их собственности, отпусков и шампанского. Если я балую себя роскошью, я предпочитаю держать это в секрете - это мой стиль. Иногда это было сложно для меня, потому что я не мог внести свой вклад в их разговоры. Последние несколько лет у меня было довольно напряженно с двумя детьми.

Было ли это вашей главной причиной для выдвижения их?

Штехфест: tanto Элена, как и Дэнни, неоднократно говорили мне, что хотят видеть меня в финале или ждут сильного финала. Я подумал: " peut-être они боятся мужчин и не так сильны, как утверждают, когда сталкиваются с женщиной". Я знал, что Джорджина - настоящая сила. Она не только говорит, она действует. Я подумал: " Хорошо, Элена, посмотри, сможешь ли ты сравниться с самой сильной женщиной". В результате это был самый сильный поединок, который мы могли бы иметь.

Во время шоу было ясно, что вы сосредоточены на самоконтроле. Как вы готовились к лагерю джунглей в этом отношении?

Штехфест: Я не думаю, что мне нужно было готовиться к самоконтролю. У меня был диагноз ADHD уже шесть месяцев, и я принимаю лекарства от него. Это значительно изменило мою жизнь. Люди могут подумать, что я просто гиперактивный ребенок, который не слушает, но это не так. Бывает трудно сосредоточиться и общаться с другими. В шоу вы могли видеть, что я был очень спокоен внутри, чем я горжусь. Теперь очевидно, что самоконтроль был ключом к моей успешной кампании в джунглях.

Вы бы сказали, что во время вашего второго посещения джунглей вы были более собой?

Штехфест: Я был все еще я раньше. Люди видели борьбу, с которой я столкнулся с моим ADHD и борьбу с ним, но это все еще было честно. Вот почему произошел инцидент с отказом от экзамена. Но теперь люди видят разницу, и я теперь живой пример на телевидении о том, что ADHD нужно принимать всерьез.

Если интерпретировать "самый большой" буквально, то, безусловно, было съесть мозг. Это было просто колоссально и невероятно - ни один другой человек на earth не смог бы съесть его за это время. Оно было таким большим, как Биг Мак, который хотя бы имеет приятный вкус, но даже это сложно съесть за минуту. Самый сложный вызов в переносном смысле... Вы можете представить себе ум человека с ADHD подобным лагерю джунглей: множество голосов, сталкивающихся друг с другом, туда-сюда, дружба в один момент и враждебность в следующий - ничего не остается постоянным. Трудно доверять кому-либо. И это то, с чем я сталкивался непрерывно, все еще оставаясь честным собой. Это был самый сложный вызов.

Уходя из лагеря с заявлением, "Я был просто Штехфестом.", ваша фамилия служит жизненным кредо для вас, в каком смысле?

Эта часть интервью не была предоставлена для перевода.

Стехфест: Возможностей для интерпретации бесконечное множество. Прежде чем обрести прочный фундамент в жизни, приходится пережить множество падений, и я это пережил. Но теперь я стою твердо, непоколебим в своей любви к себе и к своей партнерше. Это и определяет меня. Фамилия - это код.

Эрик Стехфест сказал в интервью, что его диагноз ADHD и медикаменты значительно помогли ему сосредоточиться во время пребывания в джунглях, несмотря на трудности. Его разочарование от выбывания было понятно, но он признал страх и неуверенность, которые, возможно, побудили некоторых из его товарищей по команде принять такие решения.

Взглянув на время, проведенное в лагере, Эрик похвалил силу и решительность своих бывших товарищей по команде, даже тех, кто номинировал его на выбывание. Он признал, что их страх потратить время, даже если у них не было шансов на победу, мог быть причиной их действий.

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