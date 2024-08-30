Человек в Зигене нацелился на пяти пассажиров в автобусе с ножом.

Во время поездки на автобусе в городской фестиваль в Siegen произошел неожиданный инцидент. Согласно данным полиции Siegen-Wittgenstein, женщина стала агрессивной и напала на других пассажиров ножом. Авторитеты подтвердили, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, еще один получил серьезные ранения, а четвертый остался с легкими травмами.

Инцидент произошел в 19:40 в автобусе, курсирующем по маршруту Siegen-Eiserfeld, как сообщает полиция Дортмунда. Автобус, полный примерно 40 пассажиров, направлялся на городской фестиваль в Siegen, когда женщина начала нападать на других пассажиров ножом. Быстрый ответ правоохранительных органов привел к задержанию 32-летней подозреваемой на месте.

На данный момент нет никаких признаков того, что нападение было совершено с террористическими мотивами. Ситуация признана безопасной для общественности. Газета "Siegener Zeitung" якобы обнаружила доказательства того, что нападавшая могла быть под действием алкоголя и/или наркотиков.

Расследование продолжается. Место преступления оцеплено, и полиция тщательно собирает улики и опрашивает свидетелей. Авторитеты также подчеркивают, что граждане должны воздерживаться от распространения ложной информации в цифровых и традиционных средствах массовой информации, особенно избегать любых спекуляций, связывающих инцидент с потенциальным терактом.

Ножевые ранения причинили значительный ущерб нескольким пассажирам, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, еще один получил серьезные ранения. Действия женщины, скорее всего, были вызваны алкоголем и/или наркотиками, согласно последним данным.

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