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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Человек в Магдебурге серьезно ранен в результате нападения

Свидетели находят серьезно раненного человека на земле. Полиция ищет преступника. Что случилось?

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Человек в Магдебурге серьезно ранен в результате нападения

В Магдебурге 21-летний молодой человек был атакован и получил серьезные ранения. Свидетели обнаружили жертву лежащей на земле в четверг вечером с ранами, которые, по-видимому, были нанесены ножом, согласно полиции Магдебурга. 21-летнего сирийца доставили в больницу. Велись поиски подозреваемого, в том числе с помощью полицейского вертолета. Расследование по делу об attempted homicide продолжается. Несколько СМИ ранее сообщали об этом инциденте.

Инцидент в Магдебурге вызвал опасения по поводу растущих показателей преступности в городе. Полиция активно расследует это как потенциальное attempted homicide.

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