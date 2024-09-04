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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Человек в Хемнице угрожает 20-летней женщине с помощью мачете.

В Кемнице 20-летний молодой человек видит, как один мужчина пристает к двум женщинам. В результате 36-летний мужчина якобы угрожал молодому человеку мачете.

 and  Alex Stellmacher
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Индивидуум махал мачете в сторону 20-летнего в Кемнице
Индивидуум махал мачете в сторону 20-летнего в Кемнице

- Человек в Хемнице угрожает 20-летней женщине с помощью мачете.

36-летний мужчина, против которого выдвинуты обвинения в запугивании, якобы размахивал мачете в городе Хемниц. В ночь на вторник полицейские обнаружили подозреваемого, предположительно пьяного, на общественном транспорте, как сообщили в полиции Хемница. Обвинения указывают на то, что он приставал к двум женщинам, и когда 20-летний мужчина вмешался, 36-летний якобы достал мачете, чтобы запугать его.

Прибывшие полицейские якобы застали мужчину на общественном автобусе, и в конце концов задержали его. 36-летнего якобы оскорблял и угрожал полицейским. Тест на алкоголь показал уровень алкоголя в крови 2,88%, а тест на наркотики выявил наличие амфетаминов. В результате он был переведен в специализированное медицинское учреждение, как сообщается.

Полицейские на месте происшествия проинформировали общественность об аресте и призвали возможных свидетелей связаться с полицией. В то же время пьяный мужчина был обвинен в нарушении общественного порядка, запугивании и хранении наркотиков.

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