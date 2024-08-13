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Федеральные земли ГерманииНовостиЦерковь

Человек утверждает, что он пророк и хочет благословлять церкви

Бутылка с водой распылителем для освящения двух церквей? Получив 'инструкцию свыше', мужчина из округа БоденSEE снова выступает в роли якобы пророка.Curious task for the police.

 and  Ann Bradley
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Сотрудники правоохранительных органов.intercepted мужчину, который претендовал на то, чтобы быть...
Сотрудники правоохранительных органов.intercepted мужчину, который претендовал на то, чтобы быть пророком, возле озера Констанца.

- Человек утверждает, что он пророк и хочет благословлять церкви

Человек пытался освятить две церкви на Боденском озере с помощью распылителя, наполненного водой. Как сообщает полиция, 48-летний мужчина сначала распылил воду на алтарь Францисканской церкви в Ульрингене (район Боденского озера). При входе в святилище сработала сигнализация. Позже полиция задержала мужчину в Ульрингенском соборе и предотвратила дальнейшие подобные "освящения".

Мужчина представился пророком и заявил, что получил мандат "свыше". По словам представителя полиции, мужчина, скорее всего, страдает психическим расстройством. Никто не пострадал. Если он будет вести себя подобным образом снова, 48-летнего мужчину могут взять под стражу.

Мужчина верил, что церкви на Боденском озере нуждаются в его уникальном освящении, которое включает в себя использование распылителя. Несмотря на то, что его вывели из Францисканской церкви, он собирался продолжить свой необычный ритуал в близлежащем соборе.

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