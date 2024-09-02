- Человек утонул в реке Литтл Везер

В воскресенье, в холодный день, 34-летний мужчина утонул в реке Везер в Бремене. 57-летний человек, стоявший на доске для серфинга, заметил несчастного, борющегося и тонущего. Вместе с 41-летним мужчиной, прыгнувшим в воду с берега, они вытащили безжизненное тело на сушу. Они начали делать искусственное дыхание, что позже продолжили сотрудники экстренных служб, но, к сожалению, безуспешно. Криминалисты сейчас расследуют это дело.

Тело 34-летнего мужчины было перевезено в морг в Нижней Саксонии для вскрытия. Несмотря на тщательные поиски, на теле жертвы не было найдено никаких опознавательных знаков, связывающих его с Бременом, что указывает на то, что он, возможно, был туристом в этом районе.

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