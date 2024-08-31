- Человек участвует в физической ссоре на шоссе, вытаскивая два лезвия.

В поздний час в Ростоке несколько человек вступили в спор, в ходе которого один из них якобы достал два ножа и демонстрировал угрожающие жесты. Однако, как сообщили правоохранительные органы, конфликт остался на уровне словесной перепалки. 30-летний мужчина временно покинул место происшествия на площади Доберана и вернулся без ножей. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и обнаружили поблизости два кухонных ножа. В отношении 30-летнего было возбуждено уголовное дело.

Полицию вызвали на площадь Доберана из-за инцидента, и они оперативно прибыли на место для урегулирования ситуации. Несмотря на обнаружение двух кухонных ножей поблизости, нет никаких доказательств того, что 30-летний мужчина использовал их во время конфликта, как установило расследование полиции.

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