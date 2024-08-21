- Человек, столкнувшийся с огнестрельным обстрелом на центральном вокзале Франкфурта, выпущен ордер на арест

В центре главного вокзала Франкфурта 54-летний мужчина обвиняется в убийстве 27-летнего, выстрелив ему в голову. Правоохранительные органы быстро задержали подозреваемого, который был взят под стражу федеральной полицией. Обвинительный отдел объявил, что выдан ордер на его арест по обвинению в убийстве. К сожалению, жертва скончалась от полученных ран на месте преступления в ночь на вторник. Оба мужчины родом из Турции.

Связь между двумя мужчинами изначально оставалась неясной. По мере развития расследования Мизес, представитель власти, заявил: "Мы все еще на ранней стадии этого расследования, поэтому просим вас проявить терпение, так как мы пока не можем предоставить детали мотива или отношений между подозреваемым и жертвой". Несколько недель назад в центральном вокзале Франкфурта был введен комендантский час на ношение оружия.

Фатальные множественные выстрелы

Точная последовательность событий, приведшая к этому трагическому инциденту, произошла в одном из самых оживленных железнодорожных вокзалов Германии. По данным следователей, 54-летний мужчина подошел к жертве возле пути 9 и выстрелил ему в голову сзади. После того, как жертва упала на землю, подозреваемый якобы выпустил еще два выстрела в голову мужчины, а затем бросил оружие и убежал.

К счастью для властей, подозреваемый был быстро задержан возле пути 7 благодаря усердным и храбрым усилиям федеральных полицейских. Они помешали ему сесть на поезд и сбежать с места преступления. Подозреваемый был жителем Баден-Вюртемберга, в то время как жертва была бездомной. Обвинительный отдел сообщил, что подозреваемый первоначально отказывался говорить об инциденте.

Временное закрытие центрального вокзала Франкфурта

После стрельбы центральный вокзал временно закрылся на 25 минут из-за полицейской операции. Область вокруг пути 9 была огорожена лентой для преступной сцены, что вызывало некоторое замешательство среди путешественников. Храбрый очевидец сообщил, что видел, как подозреваемый стреляет несколько раз. Останки жертвы позже были увезены в автомобиле. Полиция обнаружила предполагаемое орудие убийства во время своего расследования.

На следующий день центральный вокзал Франкфурта вернулся к своей обычной суматохе, так как летнее похолодание в Гессене подходило к концу. Многие пассажиры были не в курсе событий, произошедших накануне.

"Уже грустно, что такое может произойти прямо посреди вокзала", - выразила свою точку зрения франкфуртская студентка, направляющаяся в Мюнхен. Учитывая репутацию района вокзала, это только добавило ей беспокойства. "Вокзал становится все опаснее", - поделился работник булочной, который работал на своем месте возле пути 9 более 20 лет. Женщина из Гиссена, с другой стороны, восприняла инцидент с большей стойкостью, сказав: "Нельзя позволять страху управлять своей жизнью, иначе ты будешь беспокоиться везде. Всегда есть риск быть attacked на улице". Она также считала, что, вероятно, они знали друг друга.

Министр внутренних дел Гессена Роман Поссек выразил шок по поводу инцидента и поделился общими опасениями по безопасности железнодорожных вокзалов. Он считал важным выяснить мотив преступления. Кроме того, он подчеркнул, что нужно сделать больше для усиления безопасности. "Независимо от конкретных обстоятельств, для меня это включает в себя ужесточение контроля над оружием, усиление надзорных полномочий полиции и соблюдение иммиграционного законодательства. Мы должны Consistently депортировать иностранцев, которые используют оружие и ножи как смертельные орудия в своих странах", - сказал политик ХДС.

С 1 июня в центральном вокзале был введен комендантский час на ношение оружия, когда владельцы не могли носить оружие между 8 вечера и 5 утра. Ранее в районе вокзала уже действовал запрет на ношение оружия, который страдал репутацией рассадника криминальной деятельности.

Центральный вокзал Франкфурта открыт в 1888 году

Федеральная полиция сообщила, что число насильственных преступлений с применением оружия значительно удвоилось на центральном вокзале с начала пандемии COVID-19: с 80 инцидентов в 2019 году до 176 в 2022 году.

Центральный вокзал Франкфурта был открыт 18 августа 1888 года, тогда он назывался "Центральный вокзал". С половиной миллиона пассажиров и посетителей ежедневно, а также более тысячи поездов он является в настоящее время одним из самых загруженных транспортных узлов Германии.

Обвинительный отдел, признавая серьезность ситуации, передал дело "Комиссии" для тщательного расследования мотива стрельбы. Несмотря на ужесточение мер безопасности, такие как комендантский час на ношение оружия, инциденты подобного рода привели "Комиссию" к изучению возможных улучшений безопасности вокзала.

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