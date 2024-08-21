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Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.

Пожилая личность, толкающая тачку, пересекает Straße в Лингене, Эмсланд, сталкивается с ДТП и трагически погибает в 65 лет.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.

В городе Линген, Эмсланд, около полудня произошел несчастный случай. Пожилой человек, 65 лет, толкал тачку на дорогу с тротуара. Представитель полиции подтвердил эту последовательность событий. К сожалению, 33-летний водитель не смог вовремя остановить свое транспортное средство, что привело к столкновению. К сожалению, травмы пешехода оказались смертельными, и он скончался по прибытии в местную больницу.

Пожилой человек, участвовавший в полудневном происшествии, был из Нижней Саксонии. Инцидент произошел на дороге в Лингене, городе, расположенном в Эмсланде, который является частью Нижней Саксонии.

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