- Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта.

Мужчину застрелили в центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Летальный выстрел произошел во вторник вечером около 9 часов, прямо в центре вокзала, рядом с платформой, как сообщил представитель полиции. Подозреваемый пытался скрыться, но федеральные полицейские поймали его всего в нескольких метрах от места преступления. Он должен предстать перед судом в среду утром.

Причина этого насильственного акта была первоначально неясна, и дополнительная информация об идентичности пары не была предоставлена полицией.

Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта под блокировкой

Вокзал был закрыт для поездов и пассажиров в течение примерно 25 минут из-за деятельности полиции во вторник вечером. Операция продолжалась всю ночь на месте, где криминалисты и команда по расследованию убийств проводили свои расследования. Операция завершилась около 4:30 утра, и район вокруг места происшествия был открыт, как сообщила федеральная полиция.

Первоначальное расследование показало, что инцидент со стрельбой на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта стал причиной внезапной блокировки вокзала. Несмотря на интенсивное расследование полиции, мотив стрельбы остается неясным.

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