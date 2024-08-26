Человек с деменцией сталкивается с юридическими последствиями смерти соседа

В районе Баварии в суде местного правосудия в Траунестеине происходит процесс, связанный со смертью соседа по комнате в доме престарелых. 93-летнего мужчину, признанного невменяемым, обвиняют в непредумышленном убийстве. Он якобы жестоко избил 84-летнего соседа по комнате и закрыл ему нос и рот всего через два дня после заселения в Ваттербурге ам Инн в Верхней Баварии.

Допрос пожилого человека был прекращен после непродолжительного времени из-за трудностей в установлении контакта с ним. При просмотре фотографий с места преступления и тела погибшего соседа 93-летний мужчина просто сказал: "Так я и сказал". Однако он не смог опознать своего соседа, ответив: "Он в большом зале", когда его спросили судья. В конце концов, судья заключил: "В свете его психического состояния я бы воздержался от дальнейшего допроса".

Психиатр, который общался с подозреваемым до суда, обнаружил, что он все еще может смутно помнить и делать время от времени заявления об этом событии - среди его замечаний 93-летний мужчина сказал: "Человек занимал слишком много места и вел себя так, как будто все принадлежит ему". Вопросы безопасности и защиты в домах престарелых, особенно для больных деменцией, уже давно являются предметом обсуждения и, скорее всего, получат еще больше внимания в будущем.

"Есть тенденция закрывать глаза"

Евген Брыш, директор Фонда защиты пациентов Германии, сказал: "Дома престарелых не являются утопическими приютами совершенства, ужаса или беззакония. Люди живут там с физическими и часто когнитивными ограничениями". Брыш заявил, что около 80% жителей домов престарелых в Германии страдают деменцией, что создает большие нагрузки на персонал. "Они должны распознавать и управлять конфликтами, а также управлять своими собственными разочарованиями", - сказал он.

Он предложил культивировать "культуру наблюдения", включающую "открытость в отношении ограничений", дополненную адекватным надзором. Он критиковал: "Есть тенденция закрывать глаза. Политически это чувствительная тема, поскольку долгосрочное страхование по уходу способствует дефициту операций". Он призвал к внедрению единой системы статистики насилия в учреждениях по всей стране.

Защита утверждала, что действия 93-летнего мужчины, возможно, не были мотивированы злом, а были результатом непонимания из-за его деменции, призывая к справедливости в свете его психического состояния. Это дело вызвало дискуссию о необходимости улучшения ухода и мер безопасности в домах престарелых, чтобы гарантировать справедливую и достойную жизнь для всех жителей.

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