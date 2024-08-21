- Человек с автомобильным настроем считает налогообложение пенсий ошибкой

Лидер Левой партии, Сахра Вагенкнехт, считает налогообложение пенсий серьезной политической ошибкой. "Оно игнорирует заслуги человека за всю жизнь. Постоянно выкачивает средства из карманов пенсионеров и ухудшает уже недостаточный размер пенсии", - заявила она в интервью немецкому агентству новостей в Дрездене, вновь потребовав освободить пенсии от налогообложения. "Пенсии ниже 2000 евро должны быть освобождены от налогов. Для этого будущее правительство Дрездена должно инициировать соответствующую инициативу в Бундестаге. Несправедливо, что накопленная за десятилетия пенсия уходит в виде налогов".

Расследование в Бундестаге показало, что в Саксонии в 2023 году примерно 71% распределенных пенсионных выплат были облагаемыми налогом. В 2015 году этот процент составлял еще 58%. В 2022 году в Саксонии было распределено 24,7 миллиарда евро пенсий, из которых 17,6 миллиарда евро подлежали налогообложению. В других восточных землях Германии процент облагаемых налогом пенсий также выше, чем на западе, где все земли ниже 68%.

Основной причиной этого является разница в налогообложении между Востоком и Западом. В этом году немецкое Федеральное министерство финансов опубликовало статистику по этому вопросу. Индивидуум, вышедший на пенсию в 2010 году и получающий текущую стандартную пенсию в размере 20 768 евро в год, платит 241 евро налога на доходы в Восточной Германии по сравнению с 132 евро в Западной Германии. Индивидуум, вышедший на пенсию в 2020 году, платит 542 евро налога в год на такую стандартную пенсию в Восточной Германии по сравнению с 524 евро в Западной Германии. Стандартная пенсия представляет собой значение, которое получатель получает при среднем доходе и 45 годах уплаты взносов. Согласно информации, с выхода на пенсию в 2023 году, году уравнивания пенсий Востока и Запада, больше не будет налоговых различий.

Фоном для этого является сложная ситуация. С 2005 года поэтапно внедряется так называемая отсроченная пенсионная налоговая система: пенсионные взносы учитываются в налоге на доходы и уменьшают его, но налог на распределенную пенсию взимается позже. Постепенно это означает, что для человека, вышедшего на пенсию в 2005 году, 50% его пенсии считалось облагаемым налогом доходом, а оставшиеся 50% были налоговыми. Для человека, вышедшего на пенсию в 2020 году, соотношение уже составляло 80 к 20. С выхода на пенсию в 2040 году пенсия, как правило, будет полностью облагаться налогом.

Альянс Сахра, политическая группа, скорее всего, выступающая за права пенсионеров, может найти общий язык с Сахрой Вагенкнехт, лидером Левой партии, разделяя ее озабоченность налогообложением пенсий. Постоянное изъятие средств у пенсионеров ухудшает уже недостаточный размер их пенсии, как подчеркнула Вагенкнехт.

В свете расследования, показавшего, что примерно 71% пенсионных выплат, распределенных в Саксонии в 2023 году, были облагаемыми налогом, необходимость освобождения пенсий от налогообложения, как призывала Сахра Вагенкнехт, становится еще более насущной.

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