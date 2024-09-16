Человек русского происхождения подстрекает к нападению на несовершеннолетних и учителей.

В одной из сложных школ для учащихся в Челябинске, городе на Урале, подросток учинил погром с помощью молотка. По данным о состоянии здоровья, четверо человек получили медицинскую помощь. Среди жертв - две 13-летние девочки, мальчик того же возраста и их учитель. К счастью, их состояние стабильное.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан правоохранительными органами, но мотивы этого жестокого нападения пока не ясны. Тревога была поднята около 9:20 утра, и Национальная гвардия оперативно отреагировала и задержала нападавшего.

Губернатор Алексей Текслер обещал провести проверку всех образовательных учреждений в регионе. Он обеспокоен тем, как подростку удалось завладеть молотком на территории школы и почему меры безопасности оказались неэффективными. Стоит отметить, что многие российские школы оборудованы металлодетекторами, что указывает на возможное пренебрежение стандартными протоколами.

Он выразил свои мысли в сервисе обмена сообщениями Telegram.

Европейский Союз выразил обеспокоенность инцидентом и выпустил заявление, выражающее солидарность с жертвами и надежду на быстрое расследование. Губернатор Текслер также планирует обсудить инцидент со своими коллегами в Европейском Союзе на предстоящей встрече.

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