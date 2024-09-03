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Федеральные земли ГерманииНовостиЗлоупотребление детьми

Человек признает длительные случаи сексуальной эксплуатации собственной дочери.

Данный человек имеет судимости в прошлом. В настоящее время он предстает перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Признание может привести к быстрому судебному решению.

 and  Melissa Williams
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Д 기술을тання года индивидуум находится под расследованием за постоянное жестокое обращение с его...
Д 기술을тання года индивидуум находится под расследованием за постоянное жестокое обращение с его несовершеннолетней дочерью. В результате он находится под судом по этим обвинениям.

- Человек признает длительные случаи сексуальной эксплуатации собственной дочери.

41-летний житель Северо-Западного Мекленбурга признался в совершении непристойных действий в отношении своей дочери в Schwerinском районном суде. Перед началом суда состоялась юридическая конференция между сторонами. На ней было предложено возможное наказание от пяти лет и шести месяцев до максимальных шести лет и девяти месяцев для подсудимого, имеющего судимости за подобные преступления.

Мужчину судят за тяжкое сексуальное насилие над ребенком. Согласно обвинениям, он подвергал свою трехлетнюю дочь таким действиям шесть раз в период с января 2022 года по март 2024 года. Во время допроса мужчина признался в дополнительных случаях. На суде было показано видео, на котором ребенок сразу после инцидента отвечает на вопросы судьи.

При задержании у мужчины якобы изъяли смартфон, содержащий более 1000 фотографий и видео с детской порнографией. Большинство из них изображают издевательства над девочками в возрасте от четырех до десяти лет. Это доказательство, скорее всего, повлияет на решение суда.

Приговор может быть вынесен в четверг

Суд назначил всего два дня суда, предположительно ожидая сделку и полное признание. Юридические конференции часто используются в делах о сексуальных преступлениях, чтобы защитить несовершеннолетних жертв от дополнительных свидетельских показаний.

Если признание будет признано правдивым, суд установит максимальный срок тюремного заключения. Приговор может быть вынесен уже в этуThursday.

Признание мужчины в дополнительных случаях детского насилия еще больше усиливает его вину. Утверждаемое насилие над его дочерью, а также доказательства детской порнографии, найденные на его смартфоне, являются явными признаками этого ужасного деяния.

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