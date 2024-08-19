Человек, превращающий реактивные самолеты в стильные жилые дома.

На аэродроме FLY8MA Pilot Lodge вы можете отправиться в живописный полет с захватывающими видами на ледники, взять управление на себя во время занятия по пилотированию или погрузиться в полноценное обучение пилотированию.

Когда ночь опускается на обширные ландшафты Аляски, последней территории, вы можете подняться по лестнице к двум исключительным вариантам размещения: отремонтированному McDonnell Douglas DC-6 и последнему дополнению, McDonnell Douglas DC-9 – все еще в ливрее DHL.

Скоро расширяющееся хозяйство – это проект основателя FLY8MA Джона Котвицкого, который ранее владел школой пилотов во Флориде, работал пилотом коммерческих авиалиний и, в конечном итоге, обосновался на Аляске.

"Лететь на авиалиниях неплохо, но это довольно скучная работа", – признает он. "Даже водить Uber интереснее, потому что можно общаться с пассажирами".

Вдохновленный центральной частью Аляски, где он провел отпуск, ходил в походы, рыбачил и наблюдал за дикой природой, такой как медведи и гризли, он выбрал это место для того, чтобы он и его команда, а также верный померанец Фокстрот могли "купить много земли и, возможно, даже построить свой собственный аэропорт и вести свой бизнес".

Расширяющийся развлекательный центр

Участок площадью более 40 гектаров начался как всего лишь взлетно-посадочная полоса. Затем были добавлены каюты для студентов, а затем – для гостей, прилетевших на экскурсию.

Каюты были оборудованы роскошными удобствами, такими как подогреваемые полы и полотенцесушители. Затем Котвицкий подумал: "Почему бы не пойти еще дальше? Что, если мы найдем старый самолет и превратим его в дом? Давайте сделаем его роскошным, с джакузи на крыле и грилем для барбекю. Давайте найдем еще два, и у нас будет три из них".

Был построен дополнительный взлетно-посадочная полоса и ангар, соответствующие этому расширяющемуся развлекательному центру. "У меня есть склонность к тому, чтобы делать все по-крупному", – признает он со смехом.

"Вдохновляет видеть, как взрослые люди восхищаются этим местом, или как дети бегают взад и вперед по всему самолету, весело играют и бегут в кабину. Это может быть утомительно, стрессово, подавляюще и дорого, но это того стоит".

Первый переделанный самолет был DC-6, построенный в США в 1950-х годах, который перевозил грузы и топливо в отдаленные поселки Аляски. Сейчас это уютная двухкомнатная, однокомнатная каюта, доступная по цене около 448 долларов за ночь на Airbnb, с костром на палубе крыла.

Забронировать можно DC-9, трехкомнатную, двухкомнатную каюту с сауной, джакузи и подогреваемыми полами, вмещающую семерых гостей по цене около 849 долларов за ночь.

Ведется работа над последним дополнением, Boeing 727, которое станет пространством для гостей, где они смогут собираться.

"Будет большая кухня, большой стол для общих трапез, горячая ванна на крыле, удобные диваны. Хвост будет замечательной террасой с небольшим костром для отдыха и расслабления", – объясняет Котвицкий.

Котвицкий недавно приобрел четвертый самолет: Fairchild C-119 Flying Boxcar, военный транспортный самолет, произведенный с 1949 по 1955 год, который он описывает как "такой уродливый, что он классный".

Контрольная башня с видом на Северное сияние

В настоящее время строится вышка управления полетами высотой 18,3 метра с стеклянным геодезическим куполом, где гости смогут лежать в постели и любоваться потрясающим Северным сиянием Аляски.

Со временем Котвицкий создает "что-то вроде собственного мини-парка развлечений на аэродроме", – говорит он.

Гости смогут исследовать старые самолеты и различные двигатели и пропеллеры, разбросанные по территории. Участок уже предлагает лыжные трассы, и Котвицкий планирует построить поле для фрисби и волейбольную площадку.

Получение новых самолетов для участка обычно занимает восемь-девять месяцев, по словам Котвицкого, который объясняет, что это требует контакта со многими источниками и стучания во многие двери, пока не найдется идеальный самолет для покупки и транспортировки в Уасиллу.

Получение разрешения на превращение их в жилье было относительно простым на Аляске из-за отсутствия зонирования.

"К счастью, где мы находимся на Аляске, полностью не зонировано. Участок, который мы купили, из-за его размера, мы имеем право делать с ним все, что захотим", – говорит Котвицкий.

"Самое большое препятствие, которое мы преодолели, – это транспортировка их по шоссе. Но как только они здесь, процесс переоборудования относительно прост".

Логистика

Рural Alaska может быть идеальным местом для некоторых аспектов проекта, но она представляет собой вызов в плане климата.

Сухие, ардические среды, такие как "кладбище" в Нью-Мексико или аэропорт Теруэля в Испании, являются лучшими вариантами для хранения заземленных самолетов.

Аляска, однако, находится на противоположном конце: "просто холодный дождевой лес", как выражается Котвицкий, полный болот и вечной мерзлоты. "С точки зрения обслуживания, очень трудно содержать их здесь".

В самые холодные зимние месяцы его счета за отопление для одного самолета могут достигать 1500-2000 долларов в месяц.

"Распространенное заблуждение" заключается в том, что самолеты эффективно изолированы, но Котвицкий опровергает это. "Алюминий на самом деле отлично рассеивает тепло", – объясняет он, – "делая его сложным для обогрева самолетов. Они действительно летают в экстремально холодных температурах высоко вверх, например, при минус 40 градусах Цельсия, и сжигают примерно 20 000 фунтов или 10 000 килограммов авиационного топлива в час. Это производит значительное количество избыточного тепла".

Изначально Контицки отмечает, что у самолетов коэффициент теплоизоляции составляет около R3, что примерно соответствует значению у двухкамерного окна, в то время как хорошо утепленный дом в Аляске может достигать R30.

"Мы удаляем старую изоляцию, полностью очищаем область, а затем наносим современную пенную изоляцию с наивысшим коэффициентом R на толщину", - описывает Контицки. "Как правило, нам удается достичь коэффициента R 28 или 30 с новой изоляцией. Тем не менее, обогрев самолетов остается сложной задачей. Они, по сути, длинные и узкие трубы".

Если бы Контицки выбрал проект летной школы в месте, подобном Аризоне, жизнь была бы намного проще, признает он.

Однако Контицки находит, что "Аляска действительно уникальна, полна возможностей. Это сложно, да, но это добавляет особую изюминку".

В гостевом доме FLY8MA Pilot Lodge вы можете организовать уникальный тур, остановившись в одном из переоборудованных самолетов, таких как DC-6 или DC-9, и насладиться потрясающими видами с крыла или расслабиться в сауне и джакузи.

На сайте предлагается множество занятий для путешественников, в том числе изучение старых самолетов и двигателей, лыжные прогулки на дальние расстояния и даже игра в фрисби-гольф или волейбол в будущем.

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