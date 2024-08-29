- Человек причиняет вред младенцу, ударив его лицом в коляске.

В Mainzской системе общественного транспорта человек напал на крошечного ребенка. Этот индивидуум ударил спящего в коляске ребенка по лицу в один из дней недели, сообщают представители правоохранительных органов. Первоначально другие пассажиры пытались удержать нападавшего, но не смогли предотвратить его уход. Точный характер и тяжесть травм ребенка были первоначально неясны, заявил представитель полиции. Об этом инциденте не было сообщено сразу, а местонахождение матери ребенка первоначально не было раскрыто. Сообщается, что она была утешена другими пассажирами и была очевидно расстроена.

На следующий день после инцидента свидетель обратился в органы правопорядка, что привело к тому, что они сейчас расследуют это как случай преступления, а именно нападения. Они также изучают записи с камер видеонаблюдения с автобуса. Расследование продолжается, и правоохранительные органы ищут свидетелей и мать ребенка, чтобы помочь в разрешении дела и, возможно, оказать помощь потенциальной жертве. Нападавшего описали как мужчину с седыми волосами и бородой, который выделялся своей неопрятной внешностью и сильным неприятным запахом тела.

В результате инцидента на автобусе было возбуждено уголовное дело по обвинению в преступлении, а именно нападении. Расследование продолжается, и правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут свидетелей, в том числе мать ребенка, чтобы собрать больше информации.

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