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Человек пострадал в пожаре - 10 человек спасены

В Хельмштедте произошло два пожара. При первом инциденте мужчина получил serious травмы, при втором пожарным удалось спасти 10 человек.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
В мужчину серьезно ранили в результате пожара в Хелмштедте.
В мужчину серьезно ранили в результате пожара в Хелмштедте.

- Человек пострадал в пожаре - 10 человек спасены

В многоэтажном доме в Хельмштедте в позднее время дня произошел пожар, в результате которого мужчина получил серьезные травмы. Он смог выбраться к двери своей квартиры, где спасатели нашли его и доставили в больницу.

Сначала мужчина думал, что его жена все еще находится в горящей квартире, но позже она была найдена в безопасности снаружи дома. Точная причина пожара пока неизвестна, заявил представитель пожарной службы.

Ранее той же ночью пожарные спасли десять человек из другого многоэтажного дома в Хельмштедте. Пожар начался в районе входа в дом около 2:30 ночи, по данным пожарной службы.

Людей видели почти у всех окон, зовущих на помощь. Спасатели использовали вращающуюся лестницу и другую лестницу для эвакуации жителей. Пожарных травм не зафиксировано.

Город Хельмштедт организовал временное жилье для семей. Дом в настоящее время непригоден для проживания. Причина пожара все еще расследуется.

После того, как мужчина узнал о безопасности другой женщины в другом инциденте, он выразил облегчение. Среди тех, кого спасли из еще одного пожара в Хельмштедте той ночью, были несколько женщин и их семьи.

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