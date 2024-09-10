- Человек, получивший смертельные травмы в Хемнице

В ранние утренние часы в районе Лютера в Цвиккау серьезно пострадал человек. Как сообщают правоохранительные органы, 47-летнего подозреваемого задержали в качестве основного подозреваемого.

Жители общежития на улице Карла фон Осиецкого позвонили в полицию вскоре после полуночи из-за шумной ссоры в соседней квартире. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 47-летнего подозреваемого в лестничном пролете с незначительными травмами и признаками опьянения. В квартире подозреваемого они нашли 44-летнего мужчину в критическом состоянии. К сожалению, несмотря на медицинскую помощь в больнице, мужчина скончался от полученных травм.

В настоящее время продолжается расследование в отношении возможного обвинения в убийстве, с деталями инцидента, которые все еще исследуются.

Вызов соседей в полицию привел стражей порядка на место происшествия. Основной подозреваемый, как упоминалось ранее, был задержан полицией в здании.

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