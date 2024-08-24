- Человек, получивший ранения от ножа во время стычки в Фридрихшайне

В результате ссоры между двумя людьми 30-летний мужчина получил серьезные ножевые ранения в животе в Берлине-Фридрихсхайн. Несмотря на операцию, медицинская команда заявила, что его жизнь не находится в опасности, как сообщает полиция. 25-летний мужчина находится в полиции, задержанный недалеко от места преступления. Полиция продолжает расследование в связи с обвинениями в обычном и тяжком нападении.

Согласно первоначальным сообщениям, спор перерос в драку между парой на Boxhagener Platz ранним утром в пятницу. Молодой человек якобы отомстил ножом после того, как старший мужчина якобы ударил первым. Свидетели в ближайшем заведении видели инцидент и вызвали как скорую помощь, так и полицию. Мотив ссоры на данный момент неясен.

Мотив ссоры остается неясным для следствия, но они исследуют возможность того, что другие личные проблемы могли способствовать эскалации. Свидетели в ближайшем заведении упомянули, что видели, как двое мужчин спорили перед дракой.

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