- Человек получил травмы во время ссоры с мачете в компактном заднем дворе.

В парке, расположенном в Зеденике, в районе Верхняя Гавель, в воскресный послеполуденный час произошла драка между двумя мужчинами, 60 и 38 лет, по данным правоохранительных органов. Пьяный старший мужчина схватил мачете и нанес другому мужчине незначительные ранения. Шум привлек внимание, и в результате пострадал сам мужчина старшего возраста.

Затем 60-летний мужчина уехал с парка на своем автомобиле. Полицейские остановили его для проверки, и он отказался проходить тест на алкоголь, что привело к драке. Его личность была установлена, и он получил медицинскую помощь в скорой помощи. После лечения его выписали. В настоящее время оба мужчины находятся под следствием у уголовной полиции, которая подтвердила, что они были знакомы. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов.

В ходе расследования было установлено, что мужчина старшего возраста ранее участвовал в ссорах с другими мужчинами и мальчиками в районе. После инцидента группа обеспокоенных мужчин и мальчиков собралась в парке, чтобы выразить свои опасения по поводу безопасности и насилия в своем сообществе.

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