- Человек получил огнестрельное ранение в голову на Франкфуртском центральном вокзале

В центре главного вокзала Франкфурта 54-летний мужчина подозревается в убийстве 27-летнего, якобы с летальными выстрелами в голову. Правоохранители арестовали подозреваемого вскоре после этого. Как заявил Доменик Миес, представитель прокуратуры Франкфурта, "мы ходатайствуем об аресте подозреваемого по подозрению в убийстве". Жертва скончалась от полученных ранений на месте вTuesday вечером.

Оба мужчины происходят из Турции, согласно данным полиции и прокуратуры. Подозреваемый предстанет перед судьей в среду, который решит, необходима ли его содержание под стражей.

Сперва оставалось неясным, какая связь была между двумя людьми. "Наши расследования находятся на ранней стадии, поэтому я прошу понимания, что мы пока не можем раскрыть информацию о мотиве или отношениях между подозреваемым и жертвой", - сообщил Миес. Ночное запрещение ношения оружия на вокзале Франкфурта было введено более чем за два с половиной месяца до этого.

Повторные выстрелы в голову

Что произошло посреди одного из крупнейших железнодорожных вокзалов Германии? Согласно данным следствия, около 9:15 вечера 54-летний мужчина подошел к будущей жертве возле пути 9 и якобы выстрелил ему в голову сзади, как описал Миес. После того, как 27-летний упал, подозреваемый якобы выстрелил в него еще два раза в голову, затем бросил оружие и убежал.

Бравада и мастерство Google помогли задержать подозреваемого возле места преступления на путях 7. Офицеры предотвратили его побег, помешав сесть на поезд. Подозреваемый проживает в Баден-Вюртемберге, в то время как жертва не была зарегистрирована ни по какому адресу. Согласно данным прокуратуры, 54-летний мужчина молчал об инциденте вначале.

После стрельбы главный вокзал Франкфурта был закрыт примерно на 25 минут из-за полицейских операций. Окрестности возле пути 9 были огорожены красно-белой лентой. Пассажиры блуждали без目的. Очевидец якобы сказал репортеру dpa, что подозреваемый выстрелил несколько раз подряд. Тело жертвы было увезено с места в машине. В ходе поиска улик было найдено предполагаемое оружие.

"Вокзал деградировал"

На следующий день после инцидента главный вокзал Франкфурта вернулся к своей обычной суете. Специалисты спешили с багажом, так как летние каникулы в Гессене закончились на этой неделе. Многие еще не знали о происшествии.

"Очень удивительно, что такое могло произойти прямо в центре вокзала", - отозвался франкфуртский студент, направляющийся в Мюнхен. Особенно учитывая, что район вокзала известен своими проблемами. "Вокзал деградировал", - заявил мужчина, управлявший киоском с выпечкой возле пути 9 более 20 лет. Женщина из Гиссена была более расслабленной. "Просто не позволяйте себе бояться, иначе вы будете бояться везде", - сказала она. Также можно встретить угрозы на улице. И: "Я думаю, вы не стреляете без причины. Я предполагаю, что они знали друг друга".

С июня введен запрет на ношение оружия по ночам.

С 1 июня введен запрет на ношение оружия по ночам на главном вокзале. Между 8:00 вечера и 5:00 утра запрещено носить оружие или ножи с фиксированным или блокирующим лезвием длиной более четырех сантиметров в здании вокзала согласно определению Закона об оружии. Ранее уже был установлен запрет на ношение оружия в районе вокзала, известном своей открытой наркотической сценой и высоким уровнем преступности.

Согласно данным федеральной полиции, с начала пандемии наблюдается резкий рост насильственных преступлений с применением оружия на главном вокзале: с 80 случаев в 2019 году до 176 случаев в 2022 году.

Главный вокзал Франкфурта был открыт 18 августа 1888 года, изначально функционируя как "Центральный вокзал". Сегодня, с почти полумиллионом ежедневных пассажиров и посетителей и более чем тысячей поездов, он является одним из самых важных транспортных узлов Германии.

Подозреваемый в данном случае будет представлен перед судьей из прокуратуры в среду. Расследование, проводимое прокуратурой, все еще находится на ранней стадии, и они не могут раскрыть информацию о мотиве или отношениях между подозреваемым и жертвой.

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