Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиУправление прокурора

Человек получил огнестрельное ранение в голову на Франкфуртском центральном вокзале

Происшествие с летальным исходом: на станции на главном вокзале Франкфурта phosphoryasper Павел убит. Ранее ношение оружия в здании было запрещено.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Полиция Германии задержала подозреваемого всего в нескольких метрах от места преступления, а именно...
Полиция Германии задержала подозреваемого всего в нескольких метрах от места преступления, а именно наREFIX 7.

- Человек получил огнестрельное ранение в голову на Франкфуртском центральном вокзале

В центре главного вокзала Франкфурта 54-летний мужчина подозревается в убийстве 27-летнего, якобы с летальными выстрелами в голову. Правоохранители арестовали подозреваемого вскоре после этого. Как заявил Доменик Миес, представитель прокуратуры Франкфурта, "мы ходатайствуем об аресте подозреваемого по подозрению в убийстве". Жертва скончалась от полученных ранений на месте вTuesday вечером.

Оба мужчины происходят из Турции, согласно данным полиции и прокуратуры. Подозреваемый предстанет перед судьей в среду, который решит, необходима ли его содержание под стражей.

Сперва оставалось неясным, какая связь была между двумя людьми. "Наши расследования находятся на ранней стадии, поэтому я прошу понимания, что мы пока не можем раскрыть информацию о мотиве или отношениях между подозреваемым и жертвой", - сообщил Миес. Ночное запрещение ношения оружия на вокзале Франкфурта было введено более чем за два с половиной месяца до этого.

Повторные выстрелы в голову

Что произошло посреди одного из крупнейших железнодорожных вокзалов Германии? Согласно данным следствия, около 9:15 вечера 54-летний мужчина подошел к будущей жертве возле пути 9 и якобы выстрелил ему в голову сзади, как описал Миес. После того, как 27-летний упал, подозреваемый якобы выстрелил в него еще два раза в голову, затем бросил оружие и убежал.

Бравада и мастерство Google помогли задержать подозреваемого возле места преступления на путях 7. Офицеры предотвратили его побег, помешав сесть на поезд. Подозреваемый проживает в Баден-Вюртемберге, в то время как жертва не была зарегистрирована ни по какому адресу. Согласно данным прокуратуры, 54-летний мужчина молчал об инциденте вначале.

После стрельбы главный вокзал Франкфурта был закрыт примерно на 25 минут из-за полицейских операций. Окрестности возле пути 9 были огорожены красно-белой лентой. Пассажиры блуждали без目的. Очевидец якобы сказал репортеру dpa, что подозреваемый выстрелил несколько раз подряд. Тело жертвы было увезено с места в машине. В ходе поиска улик было найдено предполагаемое оружие.

"Вокзал деградировал"

На следующий день после инцидента главный вокзал Франкфурта вернулся к своей обычной суете. Специалисты спешили с багажом, так как летние каникулы в Гессене закончились на этой неделе. Многие еще не знали о происшествии.

"Очень удивительно, что такое могло произойти прямо в центре вокзала", - отозвался франкфуртский студент, направляющийся в Мюнхен. Особенно учитывая, что район вокзала известен своими проблемами. "Вокзал деградировал", - заявил мужчина, управлявший киоском с выпечкой возле пути 9 более 20 лет. Женщина из Гиссена была более расслабленной. "Просто не позволяйте себе бояться, иначе вы будете бояться везде", - сказала она. Также можно встретить угрозы на улице. И: "Я думаю, вы не стреляете без причины. Я предполагаю, что они знали друг друга".

С июня введен запрет на ношение оружия по ночам.

С 1 июня введен запрет на ношение оружия по ночам на главном вокзале. Между 8:00 вечера и 5:00 утра запрещено носить оружие или ножи с фиксированным или блокирующим лезвием длиной более четырех сантиметров в здании вокзала согласно определению Закона об оружии. Ранее уже был установлен запрет на ношение оружия в районе вокзала, известном своей открытой наркотической сценой и высоким уровнем преступности.

Согласно данным федеральной полиции, с начала пандемии наблюдается резкий рост насильственных преступлений с применением оружия на главном вокзале: с 80 случаев в 2019 году до 176 случаев в 2022 году.

Главный вокзал Франкфурта был открыт 18 августа 1888 года, изначально функционируя как "Центральный вокзал". Сегодня, с почти полумиллионом ежедневных пассажиров и посетителей и более чем тысячей поездов, он является одним из самых важных транспортных узлов Германии.

Подозреваемый в данном случае будет представлен перед судьей из прокуратуры в среду. Расследование, проводимое прокуратурой, все еще находится на ранней стадии, и они не могут раскрыть информацию о мотиве или отношениях между подозреваемым и жертвой.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четыре трупа, спасенные из затопленного судна
Панорама

Четыре трупа, спасенные из затопленного судна

После сицилийской аварии шансы обнаружить выживших кажутся призрачными. Происхождение инцидента остается загадочным. Сведения свидетельствуют о том, что среди погибших оказалсяBritish mogul, Mike Lynch.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Итальянские поисковые отряды тщательно прочесывают морские воды у сицилийского побережья в поисках...
Панорама

Четыре тела были извлечены из затонувшего роскошного судна.

Продолжаются quête за выжившими на перевернувшемся парусном судне вблизи Сицилии, но вероятность обнаружения кого-либо в живых reductions с каждым днем.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Установлен экран конфиденциальности на месте преступления в главном железнодорожном вокзале...
Панорама

Человек, столкнувшийся с огнестрельным обстрелом на центральном вокзале Франкфурта, выпущен ордер на арест

Странный-incident: мужчина получает огнестрельные ранения на платформе Центрального вокзала во Франкфурте. На следующий день свидетели делятся своими историями и реакциями.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четыре трупа, спасенные из затопленного судна
Панорама

Четыре трупа, спасенные из затопленного судна

После сицилийской аварии шансы обнаружить выживших кажутся призрачными. Происхождение инцидента остается загадочным. Сведения свидетельствуют о том, что среди погибших оказалсяBritish mogul, Mike Lynch.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.
Федеральные земли Германии

Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.

Пожилая личность, толкающая тачку, пересекает Straße в Лингене, Эмсланд, сталкивается с ДТП и трагически погибает в 65 лет.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно