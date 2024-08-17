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Человек погиб в результате столкновения автомобиля в округе Солт.

 and  Ann Bradley
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К сожалению, в этом несчастном случае погиб человек. (Архивное фото)
К сожалению, в этом несчастном случае погиб человек. (Архивное фото)

- Человек погиб в результате столкновения автомобиля в округе Солт.

В районе Сахзендорф города Барби, в районе Сальцланд, произошла трагическая дорожная авария. Рано в субботу утром 29-летний человек, по невыясненным причинам, не смог удержать контроль над своим автомобилем во время правого поворота, выехал на левую сторону дороги и врезался в дерево, как сообщается в заявлении властей. К сожалению, водитель из города Лютерштадт-Виттенберг скончался на месте. 26-летний пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Расследование аварии в Сахзендорфе сосредоточено на выяснении причин потери контроля водителем. Несмотря на меры безопасности и правила, дорожные аварии продолжают представлять собой угрозу.

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