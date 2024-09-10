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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Человек погиб после жестокого нападения на публике.

В результате чрезмерного потребления алкоголя в ХAmbург-Лёббегге умер человек. Сначала его пьяный компаньон был обвинен, но затем оправдан. Однако в результате апелляции приговор существенно меняется.

 and  John Stellmacher
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Подсудимый в процессе по делу об убийстве в Лёбуге надевает капюшон.
Подсудимый в процессе по делу об убийстве в Лёбуге надевает капюшон.

- Человек погиб после жестокого нападения на публике.

Примерно через два с половиной года после смертельного алкогольного загула в Hamburg-Lohbrügge районный суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы. 42-летний подсудимый признал в суде, что зарезал своего приятеля ножом, пока тот спал на диване 23 марта 2022 года. 43-летняя жертва скончалась в квартире подсудимого.

Оправдание отменено на апелляции

Сперва другой присяжный заседатель в районном суде оправдал подсудимого от обвинений в убийстве. Присяжные не смогли однозначно установить виновного в смерти жертвы. Под подозрение попали как подсудимый, так и его подруга. Однако подсудимому было назначено наказание в виде одного года лишения свободы за другие правонарушения и принудительное лечение в психиатрической клинике. Позже Верховный суд Германии отменил оправдание, но оставил остальную часть приговора в силе.

Токсичные межличностные отношения

Председатель судаJessica Koerner рассказала о обстоятельствах преступления во вторник. Подсудимый и жертва оба были тяжелыми алкоголиками. Подсудимый часто вступал в сексуальные отношения с партнершей жертвы, но не терпел, когда жертва делала то же самое с его подругой. Жертва терпела это поведение из-за регулярных поставок алкоголя от подсудимого. Коerner охарактеризовала межличностные отношения как "токсичные".

Застолье началось в 7:00

В день преступления жертва заглянула выпить около 7:00. Двое мужчин выпили много алкоголя, а подруга оставалась трезвой. Во второй половине дня они также пригласили партнершу жертвы, которая присоединилась к застолью. Когда жертва и его партнерша уснули на диване, подсудимый воткнул нож в грудь жертвы. 43-летний мужчина истек кровью. Мотив преступления остается неясным, но предполагается, что подсудимый мог быть обижен на продвижения жертвы к его подруге.

Сперва 42-летний подсудимый обвинил в преступлении безымянного пятого человека и велел своей подруге лгать полиции об этом. Коerner назвала эту защиту "невероятной и не имеющей себе равных по глупости".

Дальнейшие расследования привели к признанию

После оправдания в первом судебном процессе полиция продолжала расследование и следила за коммуникациями всех вовлеченных. В итоге подруга призналась в своих лживых показаниях. После этого подсудимый признался в преступлении, как сказала Коerner.

Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за умышленное убийство. С учетом его предыдущих приговоров по другим правонарушениям общий срок лишения свободы составляет десять лет.

"Время бомбы, готовой взорваться"

Суд также подтвердил обязательное пребывание в безопасной психиатрической клинике. "Подсудимый сидит там совершенно справедливо", - сказала Коerner. Он алкоголик, но его зависимость не поддается лечению. У него также низкий интеллект и склонность к оружию. Под действием алкоголя он действует импульсивно. Он представляет угрозу для общества. "Подсудимый - это время бомбы, готовая взорваться", - сказала судья. Приговор по делу об убийстве еще не окончательный.

Апелляция подсудимого в суд первой инстанции была направлена на отмену первоначального оправдания.

После признания подсудимого дальнейшие расследования показали, что первоначальный присяжный заседатель в суде первой инстанции мог ошибочно оправдать его из-за фальсифицированной информации, представленной на первом судебном процессе.

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