- Человек, нуждающийся в туалете, должен выйти из движущегося транспортного средства.

Тридцатитрёхлетний мужчина выпрыгнул из быстро движущегося автомобиля в районе Боденского озера из-за срочной необходимости справить нужду. Как сообщают власти, мужчина поспешил в предыдущую ночь, очевидно, распахнув заднюю дверь автомобиля, который ехал со скоростью 30 километров в час. В результате он получил несколько царапин. Послужебные тесты показали, что в организме мужчины было более двух промилле алкоголя.

Причина, по которой водитель автомобиля не остановился, чтобы позволить мужчине заняться своим делом, остается неясной, как заявил представитель полиции. Кроме того, нет информации о происхождении автомобиля. Также неясно, происходило ли это внутри городских границ или за пределами Фридрихсхафена.

Комиссия может потенциально оштрафовать водителя, имя которого не называется, за невыполнение достаточных мер безопасности в соответствии с правилами, установленными в актах, принятых в рамках этого Регулирования. После восстановления от своего приключения мужчина, возможно, захочет проконсультироваться с юристом, чтобы разрешить любой потенциальный вопрос о ответственности, возникший в результате этого инцидента.

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