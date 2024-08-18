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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Человек неожиданно вырубился из-за хвостового плавника кита в лодке.

 and  James Williams
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Законодательство отстаивает обязательное использование жилетов на спасение среди операторов лодок.
Законодательство отстаивает обязательное использование жилетов на спасение среди операторов лодок.

Человек неожиданно вырубился из-за хвостового плавника кита в лодке.

У побережья Австралии мужчина столкнулся с неожиданной проблемой. Плывя на своем судне, он неожиданно встретился с китом. Благодаря удаче, 40-летний мужчина смог избежать более серьезных последствий.

Как сообщает полиция Квинсленда, инцидент произошел ранним утром в водах, разделяющих Квинсленд и Новую Южную Уэльс. В присутствии райдеров на водных мотоциклах, судно мужчины якобы было "атаковано" китом, в результате чего произошло столкновение с хвостовым плавником. Свидетели, в том числе райдеры на водных мотоциклах, позвонили в службу спасения в 8:43 утра возле прибрежного города Кулунгатта. Мужчина не заметил надвигающейся опасности, пока кит не появился перед ним.

К счастью, мужчина ненадолго потерял сознание из-за удара, но остался в своем судне. Полиция Квинсленда призывает всех операторов судов всегда носить спасательные жилеты, подчеркивая важность мер безопасности в австралийских СМИ.

Мужчину спасли и доставили на берег водная полиция и волонтерская морская спасательная служба, а затем он был госпитализирован в больницу Голд-Коста. Он получил серьезные травмы лица и позвоночника, но его состояние стабильно.

Недавние аналогичные инциденты

По данным австралийского телестанции Sky News Australia, это второй подобный инцидент за месяц. В июле двое других мужчин в водах западной Австралии встретили кита, что привело к серьезным травмам. Более трагический случай произошел в прошлом году в Сиднейской бухте Ботани, где 4,8-метровое судно перевернулось после столкновения с китом. Два человека были выброшены за борт, и один из них трагически погиб. Также сообщалось об атаках косаток на парусные яхты, особенно в европейских водах.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу растущего числа аварий, связанных с китами, в австралийских водах, и призвал к более строгим мерам безопасности для операторов судов. Европейский союз также предложил международное сотрудничество для изучения поведения китов в густонаселенных морских районах.

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